Con los ojos en la nuca

La resistencia al cambio era de esperarse, el PAN ha decidido posesionarse como la opción electoral a la #Cuarta transformación valiéndose de sus gobernadores.

La oposición al Insabi es el escenario más reciente pero no será el único. No es el caso de los gobernadores priistas no por falta de ánimo opositor sino porque les es muy difícil levantar la cabeza en la etapa en la que se destapan las corruptelas de gran escala practicadas por figuras de su último sexenio de gobierno, circunstancia que compartirán con los panistas a partir de la cloaca en que se convirtió el Seguro Popular y sobre todo, a raíz del inminente proceso al que será sometido García Luna en los Estados Unidos.

Hay otro tipo de resistencia que no obedece a voluntad política consciente, la que protagoniza la clase política zacatecana sin plan de por medio, como reflejo de hábitos adquiridos que contaminan aún a los que gobiernan municipios y son diputados locales con los colores de la Coalición “Juntos Haremos Historia” cuyo candidato fue López Obrador, enseguida algunos botones de muestra.

El Gobernador aguantó unos meses con su política de racionalizar el gasto destinado a medios de comunicación y rápidamente retomó el derroche acostumbrado en la divulgación rutinaria de boletines y fotos, lo mismo se hace desde otros ámbitos del servicio público estatal y municipal, todo alrededor del culto a la persona del que paga, sin contenidos socialmente útiles, violando cotidianamente lo establecido en el artículo 134 Constitucional y menospreciando la inteligencia colectiva a la que suponen víctima fácil de la persuasión mercadotécnica a pesar de tantas evidencias en contrario.

En el tema de la Seguridad, los gobernantes en Zacatecas siguen rehenes de lo cuantitativo, suponen que al crimen organizado se le enfrente con más dinero para contratar más efectivos, más y mejores armas, más vehículos, más chalecos blindados y que su papel es pedir y pedir más y más recursos, su incapacidad llega al extremo que no relacionan la oscuridad de las calles con el riesgo de ser víctima de delito, ni la necesidad de dejar de repartir cosas para la foto continuando con la tradición de lucro electoral, no se les ha ocurrido otro esquema de prioridades en la distribución del gasto y si pronto no tenemos a Ricky Martin en Zacatecas es porque él no quiere y no porque no exista disposición a contratarlo.

Miedo a desterrar verdades

La negativa a la auditoría independiente al Issstezac que demandan los jubilados del organismo justamente irritados por el retraso de su aguinaldo refleja el miedo a las verdades de la clase gobernante local.

Temen encontrarse con abusos cometidos por gente con algún peso político a quien llevar ante la justicia, tal parece que, en este y todos los casos, prefieren tratar bien para ser tratados bien en un futuro y por consiguiente se comportan como el cónyuge inseguro de la fidelidad de su pareja que prefiere no enterarse para no tener que actuar en consecuencia.

El lunes 3 de febrero fue desalojado un plantón del Sindicato Independiente de Trabajadores del estado de Zacatecas que obstruía el tráfico vehicular en la Avenida Hidalgo, a la altura de la Catedral en la ciudad Capital, de nada les sirve el ejemplo del trato dado a los policías federales rebeldes cuando bloquean el Aeropuerto de la Ciudad de México, no se les ocurre pensar que la política es la herramienta para evitar los extremos igualmente malos, el de permitir la afectación a terceros (cuando el que obstruye el paso es el líder minero Carlos Pavón ) y el de desalojar por la fuerza, como ocurrió con los inconformes por despidos que juzgan injustificados.

Los ejemplos de resistencia inercial abundan pero hay uno que no tiene desperdicio: la clase política de todos los partidos representados en la legislatura local y que gobiernan municipios votó a favor de suprimir dos meses de actividad ordinaria en el Congreso, arguyendo la insostenible necesidad de tiempo para los dictámenes, demostrando que funcionan en sentido contrario al impulsado por un Presidente que no descansa ni sábados ni domingos y que promueve el surgimiento de una clase política que gane menos y trabaje más, en Zacatecas se refirma el sentido opuesto.

Nos dirigen viendo hacía atrás

Zacatecas pierde tiempo muy valioso sin ponerse al día para aprovechar las ventajas del cambio de rumbo que la gente decidió en las urnas.

Si los zacatecanos seguimos encargando las tareas políticas a los que no han aprendido la política ni les interesa aprenderla seguiremos padeciendo a quienes les gana la ambición y la comodidad de los que se niegan a evolucionar y ver hacia adelante, llevándonos a mayor atraso

Nos encontramos el lunes en Recreo.