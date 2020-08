VisitMexico y más

Esta semana hubo actividad turística importante para todos, ya que a mediados de la misma se tuvo el relanzamiento de la pagina VisitMéxico, herramienta clave para la promoción de nuestro país a nivel mundial. Estuvieron presentes en este evento representantes del turismo nacional, los cuales en sus discursos le dieron cierto apapacho a Miguel Torruco, que aquí entre nosotros, le puedo comentar que le urgía. En lo particular, no tiene idea de lo que deseo que la página arranque como debe y que los que tengamos que contribuir lo hagamos pronto para tener al día esta excelente y única herramienta de promoción turística a nivel mundial.

Desafortunadamente para Torruco y ya casi como una tradición enquistada en esta fallida 4T, los curiosos que quisimos entrar en la página no pudimos, ya que no estuvo en servicio al menos 3 horas después de su presentación. Imagínese, cómo están las cosas que estas acciones lo único que hacen es alimentar a los leones de las redes sociales.

Una de las personas que tomó la palabra esa mañana fue Carlos González, director general de la página, quien nos explicó varias herramientas y beneficios de la misma, tales como el triptuner, que define 110 carreteras seleccionadas gracias a la colaboración de los Ángeles Verdes y su objetivo es la promoción para que turistas nacionales y extranjeros puedan concer México por esta vía, así se logra aumentar la estadía del turista en nuestro país.

También en ella se da uso a la tecnología de Google Maps y a la corporación de los Ángeles Verdes antes mencionados, donde en todas las páginas de destinos y atractivos turísticos integrarán mapas dinámicos donde los viajeros podrán seleccionar destinos y adaptarlos a su plan de viaje.

VisitMexico tiene la colaboración de Discovery Channel aportando más de mil 600 páginas de contenido de los principales destinos y atractivos turísticos de México, mismos que serán desarrollados por Discovery Network y estarán dentro del patrimonio de la página para apoyar la venta de todos los destinos turísticos de nuestro país.

La transparencia de los datos generados gracias a estas herramientas estará disponible para los clientes y se mencionó que habrá alianza con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo para ayudar con la digitalización de la Pymes que se dedican al turismo.

El director de Visitméxico comentó que la página no será una OTA (agencia de viajes por internet por sus siglas en inglés) y que por supuesto no cobraría comisiones, esta vivirá del dinero que gane por la publicidad que venda. El modelo como tal, se me hace un poco raro, pero daré el beneficio de la duda ya que el tiempo siempre es el mejor aliado para poder ver resultados.

Se contará con la participación de todas las Cámaras y Asociaciones Turísticas para poder darle entrada a las micros y pequeñas empresas y así poder ofrecer servicios turísticos de calidad a los turistas bajo un modelo de solución muy sencillo.

Los Pueblos Mágicos podrán desarrollar plataformas sin costo para la promoción de los mismos, así se podrá fortalecer el ecosistema digital turístico y de la misma forma la información que la página maneje.

El turismo encaminado al deporte será también incluido, detalle que me parece muy bueno, ya que cuando todo regrese a la normalidad podremos ver a personas interesadas siguiendo las rutas o acontecimientos deportivos en nuestro país. Vale la pena mencionar las peleas de box o la Carrera Panamericana confirmada hace apenas unas horas con paso por más de siete estados.

Bajo este esquema y si todo funciona como se presentó, podremos finalmente tener una buena opción de promoción turística internacional. El lado oscuro de la historia lo veremos en las estrategias que se seguirán para que todo esto funcione, ya que no se tiene aún un plazo de entrega de la información que contendrá. Ojalá y les dé el tiempo para arrancar rápido y construir la confianza que se ganó en años y se perdió en días anteriores. Lo mejor para esta nueva etapa de VisitMéxico.

En temas más locales, quiero felicitar a los empresarios que a pesar de todo piensan e invierten en Fresnillo inaugurando hace una semana el Boliche Bolkarks ubicado en Plaza Portal con un ambiente familiar. Cabe mencionar que la visión de esta gente es muy importante para consolidar a El Mineral como una ciudad de negocios en Zacatecas.

El local tiene mesas instaladas con tecnología de primer nivel y una cafetería donde usted podrá disfrutar de unos ricos snacks o bebidas de su preferencia. Enhorabuena y el mejor de los éxitos. No cabe duda que nuestra ciudad se perfila para ser la más importante del estado.

Finalmente quiero recordarle que como miembros de una comunidad, la promoción hecha de boca en boca es la mejor y, si queremos que la gente siga invirtiendo, dejemos atrás los memes de inseguridad y malos comentarios hechos por nosotros en contra de las ciudades y el estado de Zacatecas. Le recuerdo que jamás creceremos si los principales enemigos de Zacatecas somos nosotros mismos. Hasta la próxima.