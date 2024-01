¿Viajará en este 2024?

Raúl Muñoz Del Cojo.

Analizando redes medios especializados y a periodistas que escriben sobre turismo, pude hacer un compendio de las posibles preferencias de viaje de nosotros los mexicanos para este 2024, año que para todos aún está en pañales. Sin lugar a dudas llaman mi atención la tendencia a asistir a conciertos, lugares singulares o sitios donde se ofrezcan experiencias únicas. Aparecen en esa lista recomendaciones hechas ya por inteligencia artificial basadas en gustos y destinos populares.

En este recién finado 2023, nuestros viajes en general se enfocaron al descanso teniendo como prioridad aparte del placer, mejorar en la recuperación mental de los límites impuestos por la pandemia en años anteriores, motivo que expandió los límites de nuestra imaginación para las vacaciones del año que comienza.

Para este año y basado en fenómenos causados por cantantes como Taylor Swift, le aseguro que el efecto “Swiftie” se verá reflejado en giras de otros artistas lo que garantiza un gran movimiento turístico enfocado en su totalidad al seguimiento de conciertos a nivel mundial. Actualmente se ve una tendencia mayor en personas que desean viajar fuera de su ciudad y hacer un viaje específico para seguir a un grupo o a un artista. El poder dedicar un par de días o más a escuchar lo que nos gusta y conocer lugares diferentes marca línea para los viajes por hacer en este 2024.

Gracias a la cobertura actual y al seguimiento de ligas o eventos deportivos en el mundo, el nicho de viajar a algún partido de cualquier deporte en equipo, alguna carrera de motor o algo similar ha prendido una mecha que difícilmente se podrá apagar. Cada vez es más común ver a aficionados multinacionales en los estadios, autódromos o arenas siguiendo a un atleta, piloto o equipo en especial. Como ejemplo simple puedo poner las ganas de cualquier joven en ir a un partido de Real Madrid o Barcelona, punto que ha abierto giras de un partido de ellos en el continente americano, particularmente en los Estados Unidos. El caso del Canelo, de Sergio Pérez o el de Messi casi nos obligan a verlos aunque sea por una vez en vivo desarrollando su disciplina.

Aunque no lo crea, los expertos apuestan al crecimiento de viajes en lugares que se han hecho populares por series o películas expuestas en plataformas como Netflix, Disney y más o en canales que se ven por cable. Según datos de agencias de viajes en línea (OTAs) los destinos del 2024 serán Rumania por la serie donde tuvo locaciones Merlina; París donde independiente a las olimpiadas y a su fama internacional será promocionada por Emily en París en su nueva temporada; Corea del Sur donde aparecerá gracias a la tan famosa serie del Juego del Calamar o Londres y sus alrededores en Reino Unido por la serie de The Crown. Como experiencia personal le comento que Dubrovnik en Croacia aumentó la afluencia turística exponencialmente gracias a la serie Game of Thrones.

Los influencers (algunos buenos y otros no) marcarán tendencia también para la decisión familiar del destino vacacional. Si así fuese su caso, le recomiendo que analice bien que tan especializada está dicha persona al mostrarle ese lugar al que quiere ir o si simplemente lo promociona porque se le paga, desafortunadamente hay muchos de ellos en todas las redes que por “viajar o comer” gratis se prestan a esta clase de juegos. No se deje llevar por impulsos ya que quien decide siempre será usted.

Siguiendo con las redes sociales, me llama la atención en TikTok la idea de los “dupes”, vistos como alternativas más económicas de lugares con atractivos famosos, cabe mencionar que esta idea la amplié gracias a lo escrito por Alba Servín donde comenta que este concepto cada vez es más fuerte debido a que dichos lugares suelen estar menos concurridos y son más baratos que los originales, proporcionando al paseante el confort deseado con menos gente y a mucho menor precio.

Finalmente le comento que la inteligencia artificial está siendo usada como herramienta para decidir donde vacacionar más frecuentemente, ya que por su parte, usted pedirá una sugerencia de experiencia turística o alojamiento y le quitará de encima la responsabilidad de pensar a donde ir e investigar el lugar así como donde se hospedará, claro está que la responsabilidad y decisión siempre será de usted.

En resumen; si cuenta con tiempo, un poco de dinero e imaginación le aseguro que podrá hacer de sus vacaciones algo inolvidable en compañía de su familia o solo, como más le guste. Mi sugerencia es que mientras se pueda mover y cuente con salud haga por viajar ya que los recuerdos y buenos momentos es lo único que nos llevamos al dejar esta vida terrenal.

Le deseo para este 2024 lo mejor para usted y las personas que quiere. Hasta la próxima.