Trotamundos: Frontera, tianguis y algo más

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas (Amhmzac)

A FAYUQUEAR SE HA DICHO: Tras el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos a causa de la pandemia del coronavirus por un periodo de 19 meses, finalmente se decide su reapertura para actividades no esenciales a partir de los primeros días de noviembre del presente año, aun sin estar definida la fecha exacta.

El canciller Ebrard comentaba la confirmación del tema por el secretario Mayorkas quedando pendiente por determinar la fecha exacta. La reanudación de actividades en esta zona independiente a la economía que genera, permitiría a los viajeros terrestres su acceso al país del norte para las personas que hayan recibido ya su dosis de vacunación completa.

Aun no se define el tipo de certificado que sea aceptado por el gobierno norteamericano para el ingreso de los nacionales, pero se adelantó que este país recibiría a las personas vacunadas con los biológicos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cabe mencionar que han dado pasos importantes las autoridades norteamericanas con el avance de aceptar las aprobadas por la OMT ya que si recuerda, Estados Unidos aceptaría solo a las personas inmunizadas con las marcas hechas en ese país.

Para efectos prácticos le recuerdo que las vacunas hasta ahora aceptadas por las autoridades estadounidenses son: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Jonhson & Johnson, Sinopharm y Sinovac. A las personas que se vacunaron con la Sputnik y CanSino deberán esperar a que la OMS las autorice.

Es importante recordar que desde hace unos meses se aceleró la vacunación en nuestros estados fronterizos incluso apoyada por los estados colindantes de nuestro vecino del norte. Que importante es para las economías de la zona esta reapertura, enhorabuena por ellos.

Si usted es de esos que le urge irse de “chivero” como se les decía en mi tierra a las personas que traían mercancía del otro lado, le recuerdo que la pandemia sigue y la guardia no se debe de bajar. Si piensa viajar hágalo con todas las medidas de seguridad, no deje su cubrebocas y no se descuide. En mi caso le comento que conozco a personas que se han infectado dos veces y la segunda fue con todo y vacuna. El cuidarnos es responsabilidad de todos.

RETOS INMEDIATOS

No sé si usted esté enterado que finalmente el evento más importante en México a nivel turístico se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en la hermosa Mérida, Yucatán. Tristemente, los retos que se presentarán para los Yucatecos son bastantes ya que la sombra de la pandemia sigue y la economía turística se encuentra en estos momentos débil y desnutrida.

No debemos de olvidar que posterior a las elecciones de hace unos meses, más de una decena de gobiernos estatales están recién llegados y por consiguiente sus secretarios de turismo son nuevos lo que complica a los gobernadores la asignación de recursos para los gastos que el tianguis requiere tales como viáticos, transporte y hotel entre otros que devengarán los representantes de las entidades federativas en la ciudad blanca.

Otro cuestionamiento que me hago es el sí asistirán al evento todos los grandes compradores que solían acudir a hacer negocio con los turisteros del país de los destinos más importantes de México. Si me veo optimista, me gustaría ver casi de inmediato los resultados de la gira “toca puertas” recién llevada a cabo en el país del norte por la secretaría de turismo federal.

Espero sin dudarlo que el Sr. López tenga la astucia de escuchar a Torruco y que este fortalezca la comunicación con los interesados basada en las redes sociales con los beneficios de la participación en el Tianguis Turístico 2021.

Veremos sin duda después del evento la respuesta de los compradores internacionales a un evento que se ha aplazado solamente 4 veces. Le deseo de todo corazón a la secretaria de Yucatán el mejor de los éxitos así como pedirle al creador les de los talentos para salir avantes contra la lucha que traen entre el tiempo y presupuesto.

ZACATECAS EN TIANGUIS.

Desafortunadamente para nosotros Zacatecas es uno de esos estados que estamos en esa transición y en espera del secretario de turismo que lleve las riendas en este sexenio. Le comento que se consideró dejar parte de lo que se llevaría a tianguis en la administración anterior, solo faltarían algunos detalles y gastos finales. Espero que a la brevedad se defina si Zacatecas participará o no. Sería una pena que por falta de personal se termine abandonando este esfuerzo pagado en parte por el fideicomiso del impuesto al hospedaje.

Es de suma importancia que nuestras nuevas autoridades tomen lo positivo de la administración pasada así como el trabajo realizado y por supuesto, le impongan su sazón al trabajo turístico por realizarse a futuro. Espero de corazón que tengamos a la brevedad a una secretaría fuerte y con sus cabezas principales. Hasta la próxima.