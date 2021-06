Invitación a sufragar libremente

En esta ocasión quiero comenzar con un microcuento donde la hormiga por odio a la cucaracha votó por el insecticida.

Tristemente murieron todos, incluso hasta el grillo que se abstuvo. Sin lugar a dudas esa realidad es a la que nos enfrentaremos este domingo, donde ante cualquier circunstancia deberemos de cumplir con nuestro compromiso de votar.

Y como todo tiene una historia, no esta por demás ver la del voto en nuestro país donde dicen que en México siempre se ha votado, incluso antes de la llegada de los españoles y, de esta forma, los aztecas elegían a la terna de las personas que podrían ser sus dirigentes.

Para poder hablar de elecciones modernas se puede decir que comenzaron en 1810 y por esto se marcó el inicio del voto en México. Una de las mas grandes conquistas se logró en los siglos 19 y 20 y fue hacer del voto un derecho secreto, igualitario y universal con el cual todas las personas podrían votar sin importar raza, género, orientación, etc.

Cabe mencionar que este logro no se alcanzó de la noche a la mañana, ya que a medidados del siglo 20 las mexicanas no podían votar, ya que se suponía eran muy influenciables y se les advertía acabarían votando por quienes sus maridos o párrocos quisieran. Como dato adicional le comento que en México el voto de la mujer se dio hasta 1955 después de una enorme lucha.

Durante todo el siglo 19 no se votaba por el presidente directamente, uno elegía a un representante que a su vez elegía al presidente y la razón era que en estas épocas los mexicanos más pobres o menos educados podían malinfluenciar la elección porque simplemente no estaban listos para ser ciudadanos. El hecho de que como mexicanos podamos votar es una conquista social plasmada en la ley y no debe de ser violentada.

Hasta la fecha, el voto mexicano ha tenido una historia muy complicada, pero en nuestro presente esta herramienta tiene la característica de que nos puede sacar a flote a corto y mediano plazo siempre y cuando sigamos ejerciendo este derecho sin opresión y con libertad, en igualdad de condiciones y con la confianza de que nuestra voz será respetada.

Así que por favor no seamos cómplices del abstencionismo y salgamos avotar este domingo. Sus preferencias son lo de menos, pero su derecho debemos de protegerlo todos. Y para cerrar con esta parte solo me resta decirle que si no vota, no tiene derecho a quejarse.

Motocross nocturno

Hablando de otras cosas, no sabe la alegría que me dio este pasado sábado por poder ver en Fresnillo una edición mas del motocross nocturno, evento que aparte de cumplir religiosamente con todos los protocolos sanitarios, nos brindó a los turisteros locales una nueva esperanza, asimismo nos demostró que sí podemos trabajar en conjunto con nuestras autoridades por el bien común.

Debo confesarle que después de más de un año sin una ocupación decente en la hotelería local, fue muy agradable nuevamente ver a pilotos y familias conviviendo en una competencia de este calibre. Enhorabuena para la Organización HMV y por supuesto, a nuestros pilotos visitantes, ya que gracias a ellos pudimos vivir la emoción de las carreras nuevamente.

Se tuvo según fuentes de la Federación Mexicana de Motociclismo (FMM) participación de 200 pilotos de la región, dando como resultado un evento formidable con competencia fuerte gracias a los locales. Destacaron pilotos de Fresnillo y Zacatecas en las categorías especiales.

Espero y como en el motocross, se vengan dando mucho más eventos alrededor de nuestro territorio, ya que las necesidades de salir y convivir con protocolos sí se pueden efectuar. No sé usted, pero en lo personal ya quiero ir a los toros, al cine y a muchos lugares mas.

Cuídese y nos leemos el próximo sábado sin restricciones de escritura. Hasta la próxima.