Falta de timing

En los deportes el anglicismo “timing” se aplica entre otras cosas para indicar si se llega a tiempo o no para poder llevar a cabo de buena manera una parte de la disciplina.

En el tenis por ejemplo, el timing te ayuda a dar un buen golpe ya que el llegar a tiempo a la bola permitirá que cuando esta se golpeé sea en el momento exacto y se le dé la colocación y fuerza necesaria. Otro ejemplo claro del uso de este anglicismo lo podemos ver en el golf donde al momento de hacer un swing, el timing perfecto se reflejará en el movimiento del cuerpo, dando como resultado un golpe largo y recto, sin extraños en la bola. Así de importante es el timing no solo en estas disciplinas sino en cualquier actividad deportiva.

Menciono esto previo a la noticia de la semana, donde el protagonista principal para variar fue Miguel Torruco secretario de turismo federal, donde solicitó a la secretaría de economía por medio de un escrito que el turismo sea considerado actividad esencial para nuestro país. Que tristeza que después de más 10 meses apenas se diera cuenta que la pandemia ha afectado seriamente a la familia turística de nuestro querido México.

Para no mentirle y dar información fidedigna, solicité ayuda a mis amigos de Canirac quienes me comentaron la terrible crisis que está pasando ese sector de la industria y claro está, es indispensable contarlos dentro de los turisteros ya que sin ellos, la gente no podría comer en cualquier viaje.

En Zacatecas simplemente han cerrado hasta la fecha 49 restaurantes, que si lo cuantificamos como pérdida de fuentes de empleo, estamos hablando que dejaron de percibir prestaciones y sueldo un promedio de 149 familias. Cabe mencionar que en este dato no cuento los empleos indirectos que genera esta industria.

Pero si escalamos este problema a nivel nacional, se sorprenderá de los números que veremos a continuación. Han cerrado 90 mil restaurantes en todo el país, si consideramos 4 empleos por unidad haga cuentas la cantidad de empleos perdidos en todo nuestro territorio. Definitivamente este brazo del turismo en México está colapsado y con pocas esperanzas de recuperación. Otro dato aterrador es referente a las ventas de los que sobreviven, ya que no llegan ni al 50% de lo que se tenía previo a la pandemia.

Otro segmento severamente afectado y que también movía a mucho turismo son las bodas, mismas que por las restricciones sanitarias está prácticamente parado. El movimiento de una boda en nuestra capital por ejemplo nos traía por fin de semana ocupación en la hotelería, consumo en restaurantes y generaba una gran cantidad de empleos en los servicios que contrataban. Los músicos, meseros, equipos de catering, florerías y salones de belleza, se han visto muy afectados pero lo peor es que no se ve para cuando podamos a trabajar normalmente.

El hablar de guías de turistas, empresas transportadoras y más gente ligada al turismo está prácticamente paralizada sin una fecha segura para poder al menos hacer planes para comenzar.

En la hotelería el panorama es prácticamente el mismo, la poca afluencia de visitantes en nuestros destinos ha mermado las nóminas de los hoteles de playa, asimismo las actividades relacionadas en los puntos más importantes turísticamente hablando en México.

Hace algunos días nos enteramos de un estudio de la Sectur federal donde informan que en los municipios donde hay alguna actividad turística se concentran más de 111 millones de mexicanos, así que después de esto solo le puedo decir a Miguel Torruco que trae un pésimo timing en las acciones que toma como secretario de turismo.

Y si nos ponemos un poco más exigentes, no hemos escuchado aun un plan de rescate para todos los que invierten en el turismo de México. El timing de Torruco es tan malo que en temas previos a la pandemia como el de los fines de semana largos actuaba de una forma y sus dichos y acciones eran de otra, simplemente podríamos decir que así noi se puede.

Pésimo timing demostró en sus acciones para defender la marca México, la página Visit México y la situación con el CPTM que como lo he venido diciendo, lo que había que hacer era ajustar y quitar corruptelas ya que con todo y estos tremendos lastres, la promoción a nivel mundial de nuestro país estaba vigente en el sexenio pasado.

Gracias al pésimo manejo de la pandemia en nuestro país, Canadá cerró sus fronteras y Guatemala por el lado sur también. Estados Unidos nos puso restricciones y hablando del timing del secretario no se ha visto nada al respecto. Pesimo timing también con las nulas medidas tomadas en el aeropuerto de la Ciudad de México para la llegada y salida de viajeros. Es tan delicado este tema en el aeropuerto que parece no existen protocolos sanitarios.

A estas alturas del juego considero que el problema de Miguel No solo es falta de timing, es también la incapacidad para llevar las riendas de una secretaría tan importante como la de turismo. Qué pena que después de este tiempo solo me reste pedirle a mi amigo Miguel Torruco que si no puede renuncie, dicen por allí que mucho ayuda el que no estorba. Hasta la próxima.