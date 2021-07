Algunas de turismo

Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas (Amhmzac)

Visita del secretario OMT

Esta semana visitó nuestro país Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), su agenda comprendió una visita al presidente López y una gira de trabajo por los estados de Yucatán y Quintana Roo. Si bien el tener visitas de este tipo de personalidades siempre abona, en esta ocasión le puedo comentar que el secretario fue víctima de los famosísimos “otros datos”.

Comenzó su discurso agradeciendo al Sr. López por no dar la espalda al turismo facilitando el mantener las fronteras abiertas durante la pandemia de Covid-19 a nivel mundial, dato que si se contempla desde otro punto de vista, tal vez se hubieran evitado más muertes si se hubieran tomado medidas oportunas y no tan irresponsables como las que tuvimos en el comienzo de esta pesadilla.

Acompañado de Miguel Torruco, el secretario de la OMT le entregó al presidente una placa de reconocimiento porque México permitió el flujo de una importante cantidad de viajes en el país al mantener la no restricción de vuelos hacia este destino. Según Pololikashvili el apoyo del presidente al sector demuestra que el turismo es esencial para el crecimiento y una pronta recuperación. Comentó también en su cuenta de twitter que será un placer seguir trabajando juntos.

Tristemente la realidad apareció muy pronto cuando empresarios, inversores y profesionales del turismo le comentaron que el apoyo al sector en nuestro país no existió como tal y por esta falta de respaldo, nuestra actividad tuvo la necesidad de reabrir sus espacios a una velocidad no vista en otra parte del mundo. Se tuvo que trabajar por inercia en esta crisis sanitaria ajustándose a protocolos y ocupándose de los colaboradores a coste de nosotros mismos.

En nuestro país los hoteles particularmente tuvimos que reabrir rápidamente porque al no tener ayudas federales del gobierno, no se podía seguir perdiendo dinero afirmó Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group. Comentó también y puso como ejemplo que en las islas pertenecientes a la Commonwealth o en otros destinos del Caribe en donde si existieron ayudas y subsidios estatales no se dio la urgencia de abrir a la brevedad. Si hablamos de los restaurantes la situación fue la misma y a la fecha aún no se recupera el 30% de negocios cerrados por la crisis del Covid-19.

En México los hoteleros pagamos todo, protocolos, test, etc. y como nuestras autoridades fueron menos exigentes con los protocolos de entrada a nuestro país, ayudó a que siguiera habiendo turismo de los estados Unidos particularmente. Esto sin contar que tampoco había muchas opciones de salida para nuestros vecinos del norte.

Durante esta visita, el Secretario general de la OMT se reunió también con la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, con quien abordó temas como el potencial turístico de la capital y aplaudió la apuesta por la innovación y el turismo de la megalópolis, mismo que en lo particular lo veo totalmente abandonado ya que los índices de ocupación en la Ciudad siguen sin salir de números muy malos que representan una gran crisis en las visitas a la capital. Esperamos que para la siguiente vuelta de esta personalidad turística, se le informe como deba para que no caiga en contradicciones citadas previamente.

Violencia e inseguridad

Para los que tenemos memoria es dificil olvidar la situación vivida en el 2010 y 2011 cuando la inseguridad reinaba en nuestro territorio y particualrmente en las principales carreteras de Zacatecas. Es una pena que después de una muy mala racha de mas de un año provocada por la pandemia, tengamos que estar rezando para que esta ola de violencia que vivimos no trascienda más. Tristemente el nombre de nuestro estado no ha brillado al 100 por ser la Capital Americana de la Cultura, sino por ser testigo en su territorio de hechos muy violentos con desenlaces fatales.

Se comenta que estos sucesos se deben al reacomodo de cárteles en nuestro territorio así como al cambio de gobierno, por lo que solo me resta solicitarles a nuestras autoridades tomen cartas en el asunto para que esto se detenga ya que además de la pandemia, no podríamos soportar otra crisis por violencia e inseguridad. Confío en que todo esto se tranquilizará y resolverá a la brevedad.

El consuelo es que a pesar de todo, los turisteros del estado no nos damos por vencidos y esperamos que esta temporada de verano sea el comienzo de una nueva era turística en nuestro estado. No debemos de olvidar que el Covid sigue presente, no bajemos la guardia y sigamos respetando la sana distancia.

Finalmente recordarle que si no piensa salir este verano, aproveche y conozca los rincones de nuestro Zacatecas. Los 6 pueblos mágicos, la capital y Fresnillo en lo particular los estaremos esperando para hacerlo sentir en casa fuera de casa. Le recuerdo que no necesita viajar tantas horas ni gastar sumas considerables de dinero para gozar el tiempo con su familia, por lo que le sugiero hacer de Zacatecas su próximo destino. Hasta la próxima.