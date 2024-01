2024, año por la paz en Zacatecas

Raúl Muñoz Del Cojo.

Esta semana y después de varias juntas de trabajo con todos los sectores de la población, parece ser que finalmente logramos ponernos de acuerdo la sociedad y el ejecutivo estatal encabezado por el secretario de Gobierno con un objetivo en común, la paz. Tuvieron que pasar dos años, actos violentos y la casi extinción de la presencia turística en nuestro estado para que se decidieran a trabajar finalmente para que el presente 2024 sea el año de la paz en nuestro querido Zacatecas.

Cabe mencionar que para llegar a este punto, la labor de la Secretaría de Seguridad ha sido esencial ya que con una estrategia bien planeada y ejecutada se han logrado reducir los índices de homicidios dolosos en el estado, por esto hago público mi reconocimiento a todas las autoridades involucradas en este proceso que se juegan diariamente la vida por nosotros.

Desafortunadamente todos esos logros no se han visto reflejados en la percepción ciudadana ya que desde que existe la encuesta trimestral elaborada por INEGI, nuestras principales ciudades Fresnillo y Zacatecas no han dejado de aparecer en los primeros lugares de las mismas. Independiente a lo que se hace a nivel estado me gustaría saber si ya se cuenta con acciones para involucrar a los municipios y ayudarlos a que hagan su trabajo, ya que la percepción de inseguridad variará hasta el momento en que se cuide más a la población de los delitos de fuero común y se de seguimiento a los problemas que se tienen en las colonias en general.

También se debería contemplar una mejor manera de comunicar a la sociedad los logros de nuestras autoridades ya que desafortunadamente la numeralia que vemos de disminución en cuanto a delitos muy pocos la conocemos. “Cacarear el huevo” es tan importante como el trabajar por la seguridad de todos.

Para que regresen nuestros visitantes es indispensable que se comience a trabajar también en los actos delincuenciales que suceden en el día a día en las ciudades que reciben turistas. Sin temor a equivocarme, la percepción de los zacatecanos sigue siendo mala porque en las colonias populares los servicios son deficientes, la vigilancia es poca y el alumbrado público es insuficiente; que le digo de baches y recolección de basura. Para que esto cambie se tienen que involucrar forzosamente los ayuntamientos y lograr con acciones concisas y precisas que nos cambie el sentimiento de inseguridad a las personas que las habitamos.

Me queda claro que mientras no se ordene todo en casa, la opinión que tendremos de los de fuera será difícilmente favorable. Espero que dentro de la pacificación, en este año se considere de que forma podemos sentirnos orgullosos nuevamente de ser Zacatecanos ya que el orgullo local se acaba cuando nos preguntan fuera de nuestras fronteras el ¿como pueden vivir en un lugar así?

Siendo positivos, parece que un poco tarde pero finalmente comenzamos con algo. No dudo del trabajo de nuestras autoridades pero si vale la pena recordarles que para subir ese 28% de ocupación con el que cerramos 2023 se necesitarán mas que buenas intenciones, esperemos se den a conocer las acciones cumplidas por parte de seguridad y se promocione a Zacatecas para que la gente regrese como en años previos a la pandemia, que se sepa y anuncie que la seguridad en carreteras es nuevamente prioritaria para todos.

Es también extremadamente importante recordarle a la sociedad que debemos hablar bien de nuestro estado siempre. No entiendo a los exiliados Zacatecanos que radican en otros estados ese afán por estar hablando mal de su terruño, ellos son en parte uno de los peores enemigos de Zacatecas. Le suplico no caiga en el juego de las redes sociales, si va a publicar una nota roja de esas que nos encantan, verifique si es cierto; créame que para muchos medios el exagerar e inventar es su modo de vida. La información no se puede ocultar, pero de allí al chisme mas bajo hay una gran diferencia.

Y para que se de una idea mas clara del daño que provoca la inseguridad en México, entérese de la situación actual en Taxco, Guerrero donde el crimen organizado tiene paralizado a ese hermoso lugar de fama internacional. Las amenazas lanzadas por agrupaciones criminales tienen sin funcionar el transporte público y prácticamente sin turistas a los hoteles. Cabe mencionar que dentro de las actividades primordiales de este pueblo mágico están la venta de platería y turismo, misma que sin gente no funciona.

Medios nacionales llevan toda la semana haciendo una crítica fuerte de la situación que se vive en ese lugar así como a su presidente municipal que andaba de promoción en Madrid en la Feria Internacional de Turismo. No critico la ausencia de autoridad y mucho menos por promoción, critico severamente que se trate de promocionar un lugar sin las condiciones mínimas de seguridad para sus visitantes.

Tomémoslo como anécdota, la seguridad y promoción van de la mano y deben nuestras autoridades trabajar mucho para que este 2024 no sea solo un año en que Zacatecas quiera ponerse en paz, debemos de cooperar para que la paz traiga prosperidad a nuestro estado que parece estar atascado en terreno fangoso sin salida. Esperamos sin duda vivir mejor, en armonía, con paz y por supuesto mejores números en el turismo.

Hasta la próxima.