Profeco da recomendaciones al usar botes de yogurt para guardar comida

Se recomienda que si el envase no tiene ninguno número, lo mejor es no usarlo para guardar comida.

Botes de Yogurt para guardar alimentos. | Foto: Cortesía.

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de botes de yogurt para guardar alimentos es una costumbre en hogares de México; sin embargo, la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco) advierte que no todos son aptos para la comida.

Esto no quiere decir que no se puedan reusar todos los botes de yogurt que se compran, pero sí que se debe de tener cuidado con los recipientes que serán usados para guardar los alimentos.

De acuerdo con la Profeco, no todos los plásticos puede reusarse para guardar alimentos, pues son de un solo uso.

De tal forma que para saber si el bote de yogurt donde se quiere guardar el alimento es óptimo, es necesario reconocer si son de grado alimenticio.

La Profeco da los números que deben estar marcados en un triángulo en el contenedor de plásticos para saber si se pueden reutilizar o no.

Los grados en cada envase son:

2: Polietileno de alta densidad: Se usan para lácteos, cosméticos y detergentes.

Se usan para lácteos, cosméticos y detergentes. 4: Polietileno de baja densidad: Se usan para bolsas de basura, envases para alimentos y para detergentes.

Se usan para bolsas de basura, envases para alimentos y para detergentes. 5: Polipropileno: Se usa para envases de yogurt y embutidos.

Cuando el envase se vacía de su contenido original, se debe lavarlo bien antes de reutilizar. Importante destacar que si su uso original fue el de contener algún detergente, no puede ser usado para guardar alimentos después.

Asimismo, Se recomendó que si el envase no tiene estos números o no tiene ninguno, lo mejor es no usarlo para guardar comida.

En su lugar, se pueden reutilizar como macetas o contenedores de objetos.

Profeco recomienda no introducir envases al microondas

Profeco también recomendó evitar meter los envases al microondas, aunque sean de los números antes mencionados, pues al no estar diseñados para el calor, segregan químicos que luego son transferidos a la comida.