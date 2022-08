Ola de violencia en Ciudad Juárez: 11 personas muertas y 6 detenidas, afirma AMLO

CIUDAD JUÁREZ.- Durante la noche del día de ayer se registró una ola de violencia en Ciudad Juárez, donde 11 personas perdieron la vida, afirmó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa de este viernes 12 de agosto, el mandatario dijo que las agresiones comenzaron por el enfrentamiento de dos grupos criminales.

“Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable”, dijo AMLO.