Ciudad Juárez: 4 muertos y 8 heridos por riña en Cereso, balaceras y ataques a tiendas

CHIHUAHUA.- Una tarde violenta se desató en Ciudad Juárez, luego de la riña al interior del Cereso en la frontera de Chihuahua. La disputa dejó dos reos muertos y cuatro heridos, pero se han sumado dos víctimas fatales más por ataques a cuatro tiendas de conveniencia.

De acuerdo con reportes locales, al interior del penal murieron mujeres a causa del incendio con bombas molotov del local Rapiditos Bip-Bip donde estaban.

Asimismo, otra femenina, dos hombres y un adolescente de 15 años fueron atacados a balazos cuando se encontraban al interior del Circle K de la colonia Melchor Ocampo.

La disputa desató violencia en distintos puntos

La disputa en el centro carcelario generó reacciones violentas en diversos puntos de Ciudad Juárez, presuntamente por parte de integrantes de pandillas que protagonizaron el caos y están ligadas al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Chihuahua reportó que la riña de la prisión ya fue controlada y comenzó en el área 4, alrededor de las 13:00 horas. Según reportes se trató de una pelea entre bandos rivales de los Mexicles y los Chapos.

Al menos dos de esta última pandilla ya fueron identificados como Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O., mientras que Noé H. C., Noé Román F., Salvador C. S. y Francisco Adrián R. A. reciben atención médica.

Supuestamente, los Mexicles abrieron fuego al ver a sus enemigos en la zona de convivencia, debido a que los presos tenían en su poder armas de fuego.

Por esta causa la fiscalía estatal prometió investigar cómo llegaron objetos prohibidos a esa área y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Batalla de convictos enciende ola de violencia

Esa batalla entre convictos sólo fue la mecha para encender la ola de violencia que azotó a Ciudad Juárez en ataques consecutivos registrados en diversos puntos.

De ello derivaron incendios a comercios y locales rafagueados por comandos armados que irrumpieron por las calles, sin se que se haya reportado su detención.

Algunas tiendas decidieron cerrar en previsión de más atentados durante la tarde y noche de este 11 de agosto. Empleados de las tiendas Oxxo recibieron la orden de bajar las cortinas y suspender el servicio en lo que resta de la jornada. La última balacera se registró a las 17:00 horas contra una gasolinera.

Las autoridades no han contabilizado el saldo final, pero la tarde de terror mostró el alcance de células que se disputan el trasiego de drogas en la llamada plaza del Paso, como en las peores épocas de la narcoguerra entre el Cártel de Juárez contra el Cártel de Sinaloa.