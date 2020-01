No me meto en eso: AMLO, sobre Estados Unidos e Iran

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no quiso hacer comentarios acerca del bombardeo que envió Estados Unidos (EU) a Irak.

Nota relacionada:

Últimamente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de America, se ha visto envuelto en diferentes problemas que han generado mucho de lo que hablar.

Sin embargo, el reciente bombardeo en Irak ha sido un detonante de preocupación a nivel mundial por las consecuencias que esto puede tener.

Nota relacionada:

A pesar de esto, en la conferencia matutina, AMLO ha decidido mantenerse fuera de los asuntos relacionados a la política exterior.

Según afirma el presidente “No me meto en eso, tiene que ver con política exterior, ese es otro asunto”.

Incluso cuando se le insistió sobre el tema, AMLO se mantuvo al margen de opinar al respecto apelando a la Constitución Política de México.

“Es diferente, me la pones fácil, el artículo 89 de nuestra Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos y esto es lo que estoy haciendo, y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y es lo que estoy haciendo, dice no intervenir en asuntos de otros países”