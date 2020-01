[FOTOS] EU mata a Qassem Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica

IRAK.- Qassem Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y comandante de las Fuerzas Al Quds, perdió la vida en un bombardeo de estados Unidos el jueves.

La muerte de Soleimani escaló la tensión entre Estados Unidos e Irak, y el país americano ordenó la salida de todos sus ciudadanos del país asiático. El hecho también ha provocado un alza en el precio del petróleo hasta en un 4 por ciento.

El bombardeo contra el líder islámico de nacionalidad iraquí-iraní, ocurrió en el aeropuerto de Bagdad, en Irak. Un video mostró cómo quedo el cuerpo de Soleimani, que fue identificado por un anillo que solía usar siempre.

#Iraq: Rockets fired at Baghdad airport. Iraqi state TV says top Iran commander Qasem Soleimani killed in #Baghdad attack: U.S. carried out strikes against two targets linked to Iran in Baghdad, U.S. officials tell @Reuters#Baghdadattack pic.twitter.com/XYhP6GTUoC — Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) January 3, 2020

En el bombardeo, también falleció Abu Mehdi al Muhandis, con doble nacionalidad iraquí-iraní, que era el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular o Hashd al Shaabi.

Después de las muertes de ambos líderes islámicos, el Pentágono informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio la orden de “matar” a Soleimani.

Según información de EU, el ataque buscaba disuadir los planes de Irán para atacar a diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y la región.

Escala la tensión

El presidente iraní Hasan Rohani, dijo que se vengarán por “este horrible crimen del criminal Estados Unidos”.

Mientras que el ministro de relaciones exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif dijo que el ataque es una “escalada extremadamente peligrosa e imprudente”.

Adel Abdel Mahdi, primer ministro saliente de Irak, dijo que este hecho iba “desencadenar una guerra devastadora en Irak”.

Imágenes de Kerman, la ciudad natal del asesinado líder de las fuerzas IRGC al-Quds, Qassem Soleimani. pic.twitter.com/NQyhSYdC5h — Esteban Trapiello (@TrapieLLo) January 3, 2020

Y Moqtada Sadr, influyente líder chiita iraquí, anunció la reactivación de su milicia antiestadounidense y ordenó a sus combatientes a “estar preparados”.

Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter que “el general Qasem Soleimani ha matado o herido gravemente a miles de estadunidenses durante un largo periodo y tramaba matar a muchos más (…) Era directa e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas”. “Debió haber sido asesinado hace muchos años”, añadió.

Irán promete “fuertes represalias”

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, advirtió que a Washington “le esperan fuertes represalias” y declaró tres días de luto tras la muerte del general Soleimani.

Además, llamó a consultas al encargado de negocios de Suiza, que representa los intereses estadounidenses en Irán para protestar por el asesinato.

El ataque en contra de Qasem Soleimani podría avivar un conflicto que afecta a toda la región y pone en peligro a las tropas de EU en Irak, donde hay aproximadamente 5 mil 200 soldados que colaboran en la formación de las fuerzas locales y en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.

Primeras reacciones en Irán tras el asesinato del General Soleimani, por el gobierno imperialista y terrorista yankee. pic.twitter.com/Qm4WRoQjfL — ☭ФстцъѓэЯојо➊➒➊➐ (@T3rrOrRoJo1917) January 3, 2020

Trump no consultó al Congreso de Estados Unidos

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense dijo que la “máxima prioridad” es proteger las vidas y los intereses estadounidenses, pero “no podemos poner en riesgo las vidas de soldados, diplomáticos y otros estadounidenses por realizar acciones provocadoras y desproporcionadas”.

Además agregó que el Congreso no fue consultado sobre la operación contra Soleimani y exigió a Trump, que está de vacaciones, a que se informe “de inmediato” sobre la situación y los próximos pasos.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

The Trump Admin has conducted strikes in Iraq targeting high-level Iranian military officials and killing Iranian Quds Force Commander Qasem Soleimani without an AUMF against Iran. Further, this action was taken without the consultation of the Congress. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 3, 2020

Nombran a nuevo comandante de las Fuerzas Quds

El Ayatolá Seyyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica, nombró al general de brigada Esmail Qaani como el nuevo comandante de las Fuerzas Quds, brazo de operaciones extranjeras del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC).

ADVERTENCIA; IMÁGENES FUERTES