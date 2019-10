Los niños ya podrán decidir con qué padre quedarse luego de un divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó que los hijos menores de padres divorciados tendrán derecho a elegir con qué padre quieren vivir. Se autorizó que se realicen modificaciones en el régimen de convivencia.

El grado de madurez y el contexto de cada niño será primordial para que el juzgado pueda garantizar el interés superior de los menores de edad. “Cuando una relación de pareja termina los niños son los más afectados en términos de cómo establecer un régimen de convivencia”, explicó Francisco Burgoa Perea, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Los niños tienen voz y voto

La SCJN resolvió el tema de la patria potestad con el objetivo de garantizar el bienestar psicológico, emocional, social y económico de los niños. Por ello, se tomará en cuenta la opinión de los menores sobre con quién quieren convivir.

“Es muy importante que los escuchen para que en todo momento los niños puedan opinar en cuanto a una decisión que puede interpretarse como arbitraria por parte de una persona ajena a ese asunto familiar, como lo es un juez”.

La opinión del infante será puesta bajo un dictamen psicológico para evitar que los padres influyan en el juicio del menor y perjudique su convivencia con el otro progenitor. El bienestar de ellos debería ser la prioridad ante una ruptura.

“No hay que olvidar que el derecho de convivir con los padres es un derecho de los niños, no de los padres y si los menores no van a tener la seguridad necesaria para la convivencia, ese derecho se salvaguarda hacia ellos”.

Es importante la relación cordial que exista entre los padres para asegurar un desarrollo óptimo para los niños, en el que puedan desenvolverse en un ambiente sano.

“Si él ve que sus padres se llevan bien a pesar de sus diferencias, no tendrá la fantasía de creer que hizo algo mal o que no lo hizo bien. Es importante que sepa que puede contar con ellos y que no tiene que ser fiel a ninguno de los dos sino a sí mismo”, asegura Strugo.

