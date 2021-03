Emma Coronel, sin bañarse y tomando agua “repugnante” en prisión: abogada

ESTADOS UNIDOS.- Mariel Colón Miró, abogada de Emma Coronel concedió una entrevista a la cadena NT24 donde recalcó que los agentes de fueron irresponsables con las declaraciones que le dieron a la presa. Ya que solo pusieron en mayor riesgo a su clienta.

En una semana, su caso dio un giro inesperado tras las versiones de la prensa que la señalaron como posible delatora del Cártel de Sinaloa.

Además los diez días que lleva Coronel en prisión han sido con frío, poca posibilidad de higiene y con el temor de que tomen represalias contra ella o sus hijas.

“No es un secreto lo que le puede pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades . No es un secreto lo que les pueda pasar. Obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, condenó la abogada.

Colón Miró enfatizó que María Joaquina y Emali Guadalupe, las gemelas están en grave peligro porque podrían sufrir las consecuencias.

Por ello la abogada fue cuestionada sobre el peligro para Coronel, pues se encuentra custodiada en una prisión donde no podrían acceder para dañarla.

Pero ella reiteró que afectar a los presuntos cooperantes es una práctica generalizada por parte de quienes ven afectados sus intereses.

Asimismo Colón Miró dejó ver un poco más de las condiciones que ha padecido Emma Coronel, incluso de malos tratos.

Por una parte, bañarse no es una opción recurrente, además, las noches son muy frías y con las luces dándole en el rostro todo el tiempo.

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, he pedido que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra. No le quieren dar abrigo, no le quieren dar nada para ella poder sentirse un poco más caliente. No le permiten bañarse diariamente, de hecho, esta semana pasó cuatro días corridos sin poderse bañar” contó la abogada.