Desaparecen madre e hija; días después hallan el cadáver de la niña

ESTADO DE MÉXICO.-El pasado domingo encontraron el cuerpo de una niña de casi tres años en un paraje de San Marcos Huixtoco, en el municipio de Chalco.

Fernanda tenía dos años y diez meses de edad. Cuando la encontraron a un costado del bulevar Cuatro Vientos, la pequeña portaba un pantalón rosa y una blusa blanca.

La Fiscalía emitió un comunicado este lunes dando a conocer que no había una denuncia por la desaparición de la menor.

Testigos que vieron a la niña rápidamente corrieron la voz diciendo que la menor no era de la zona. Al no haberse presentado una denuncia por su desaparición, creyeron que se trataba de otro caso en el que el menor no puede ser identificado ni hay rastros de su origen.

Ivonne y Fernanda salieron el fin de semana

Este lunes la familia de la pequeña vio las noticias por lo que acudieron al forense para reconocer a la niña. Lo que no sabían era donde estaba Ivonne de 22 años, la madre de Fernanda.

En redes sociales se denunció la desaparición de Ivonne, la cual había salido con su pequeña Fernanda el sábado.

En la publicación de Facebook la familia narró que madre e hija salieron el sábado. El paradero de Ivonne era desconocido, sin embargo, dos días después confirmaron que el hallazgo de un cuerpo, pertenecía a Fernanda.

Según medios locales, dieron información extraoficial acerca del caso en el que dicen que la chica habría salido con su pareja identificada como Osvaldo. Esta información mantiene preocupada a la familia por lo que pudo haber sucedido con Ivonne luego de haber encontrado a la niña muerta.

