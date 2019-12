Todavía hay milagros

En esta época de Navidad y Año Nuevo, se ven muchas películas en la televisión y en el cine donde existen los milagros; hoy en día hay mucha gente escéptica que no cree en milagros.

Les doy el ejemplo de profesor de Boston Roy Shoeman que era ateo, que iba caminando por la playa y de repente le llegó un torrente de amor a su alma que no lo podía creer, entonces fue con un compañero suyo, maestro también experto en religiones y le dijo que si le daba la explicación de lo que le estaba pasando y mientras estaba esperándolo en su mesita de la sala vio un libro que decía los milagros de Fátima, muy extrañado le preguntó que si en esta época todavía había milagros y el amigo le dijo claro que sí y él que era ateo, de religión judía, le comentaba que nunca había visto un milagro en su vida. Tanto fue su extrañamiento que se dedicó a buscar sobre milagros y ahora es un judío converso el catolicismo que es líder en movimiento que se llama la salvación viene de los judíos.

El otro día estaba hablando con una amiga mía muy mayor de edad que tiene muchísima fe en Dios y en la virgen y me dice que cada año en una fecha muy importante para ella le pide a Dios por todos los enfermos, pero esta vez ella traía sus piernas muy hinchadas y le pido a Dios por ella misma, dijo “ nunca pido por mí ahora voy a pedir por mí”, eso fue en la mañana, al día siguiente dice que se estaba poniendo crema y cuando se tocó los tobillos no lo podía creer, Dios le hizo milagro.

También platicando con una tía mía que tiene poca fe me dice que le pidió al Señor de las Maravillas en Puebla que le mandara un buen muchacho a una de sus hijas y me dice “cómo ves si se lo mandó”, todavía dudando me dice; ¿eso sí existe?

Yo por lo que he visto y experimentado si existen los milagros para los que tenemos fe, tristemente la gente que no tiene fe, no ve los milagros diarios y dice “ fue coincidencia, qué suerte que salió bien de la enfermedad” y muchísimas justificaciones más para no darle todo el crédito a Dios.

Hay que reflexionar y pedirle a Dios para que tengamos fe y así la vida la veremos diferente. Fe significa confianza; una vez leí que “Dios ama más al que más confía”, esto puede ser verdad, porque él también padre y si nos ponemos en su lugar los que somos papás, yo creo que si amamos al hijo que más confía en nosotros.