Presidente: yo tengo otros datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a su ya célebre respuesta “yo tengo otros datos” al ser cuestionado ayer sobre la baja posición que ocupó la UNAM en el ranking mundial 2 mil 20 de mil 400 universidades elaborado por el Times Higher Education (THE), mismo que fue difundido el martes pasado.

Esta es la pregunta que le hizo el reportero Alberto Rodríguez, de SDP Noticias: “Salió el ranking más importante de las universidades a nivel mundial, la UNAM aparece entre el lugar 601 y 800, bueno, un lugar tan bajo que ni siquiera se le otorga un número. La UAM también aparece en ese rango, el IPN no aparece… ¿qué se está haciendo para que la calidad crezca en la universidad pública, precisamente en la UNAM, que es como la más importante aquí en el país?

AMLO respondió: “Yo tengo otros datos sobre las universidades. La UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo, y la Metropolitana igual, el Politécnico, y otras universidades públicas y privadas de México”.

En el ranking a que se refirió el reportero y del que escribí en este espacio hace un par de días, la UNAM está posicionada entre los lugares 601 y 800, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también está entre esos lugares y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), está entre los lugares mil uno y mil 258.

En vista de que Andrés Manuel dijo que él tiene otros datos, revisé los diferentes rankings internacionales de universidades. En ninguna de ellas aparecen la UNAM, UAM e IPN entre las mejores del mundo.

En el QS World University Rankings 2 mil 20 de mil dos universidades, la UNAM está en el lugar 103, el IPN entre el 651 y 700 y la UAM entre el 801 y mil.

El ranking NTU 2019 de 825 universidades sólo incluye a una mexicana: la UNAM, que está en el lugar 237.

En el Academic Ranking of World Universities 2019 de mil universidades, la UNAM está posicionada entre los lugares 201 y 300 y el IPN entre el 501 y 600. La UAM fue eliminada este año.

Un ranking que no incluí es el Best Global Universities Rankings 2019 de mil 250 universidades que anualmente elabora la revista U.S. News and World Report, en donde la UNAM está en el lugar 372, el IPN en el 821 y la UAM en el 976.

Después de mucho navegar por la red no fui capaz de encontrar algún ranking que colocara a alguna universidad mexicana entre las 10, 20, 30, 50 o 100 mejores del mundo.

De acuerdo con mis datos, el mejor lugar que logra la UNAM, la mejor posicionada de las universidades mexicanas, es el 103 en el QS World University Rankings 2020.

Sería conveniente que AMLO hiciera públicos los datos que dice tener para convencernos de que las universidades que él mencionó son de las mejores del mundo. O, por lo menos, que nos explique por qué las considera de calidad mundial.

