Navidad tiempo de ser justos

Toda la vida hemos oído que Navidad es tiempo de dar. Personalmente sé de muchísimos patrones y de muchísimas instituciones de gobierno que en la Navidad les organizan a sus empleados brindis, intercambios, posadas y hasta bailes y que cumplen con lo que manda la ley en aguinaldos y a veces hasta dan más. Eso es muy justo y con lo que cada uno de ellos puede, dentro de sus posibilidades, año con año celebran así la Navidad y festejan y agradecen a sus empleados por todo el trabajo que hacen a lo largo del año. Muchas amas de casa también, aunque sus empleadas domésticas no están en un sindicato o registradas en el seguro social les dan sus aguinaldos y también les regalan ropa, comida, juguetes y otras muchas cosas. Esto es muy justo y este es un tiempo especial para compartir.

También existen injusticias, pues el otro día platicando con una muchachita humilde y madre soltera; al preguntarle yo de qué vivían ella y su hijo, me dijo que ella a veces plancha o lava ajeno y que también vive de lo que trabaja su papá; pero que ahorita él no tiene trabajo porque su patrón es una persona que contrata trabajadores sin darlos de alta en el seguro social, infonavit, etc., y que casualmente cada año a mediados de noviembre los deja sin trabajo para no darles aguinaldo ni nada en Navidad.

Eso de verdad no tiene nombre, no es justo que haya gente así, como tampoco es justo que haya trabajadores que en cuanto reciben su aguinaldo dejan su trabajo no importándoles el patrón, ni la empresa o institución, ni la casa en donde trabajan.

Hay que reflexionar y ver de cuál de estos tipos de persona somos; del patrón o ama de casa justo que hace las cosas bien a favor de sus trabajadores y que a la larga a la empresa le va a remunerar; del patrón injusto y tramposo que no ayuda ni beneficia para nada a sus trabajadores; del empleado honrado que cumple bien con sus obligaciones y hace crecer la empresa en donde trabaja para beneficio de todos; o el empleado mentiroso y tramposo que sólo busca sus intereses y no le importan la empresa o institución en donde trabaja.