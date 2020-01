Metas y propósitos para el 2020

Metas para éste 2020

Al principio de año, siempre es bueno ponerse metas concretas: estas me llegaron y me pareció muy bueno compartirlas con mis lectores, le sugiero que tome mínimo dos sugerencias de cada rubro y las trate de poner en práctica. Anótelas y déjelas todo el año en un lugar visible para que sean un recordatorio y de verdad las cumpla:

En su salud física y mental

Beba mucha más agua.

Coma más de lo que nace de árboles y plantas.

Dedique mínimo de 15 minutos por día sólo para…ORAR

Haga ejercicios que activen su cerebro como crucigramas, rompecabezas, sudoku, solitarios

Lea más libros

Siéntese en silencio, por lo menos 10 minutos por día.

Duerma alrededor de 8 horas por día.

Haga caminatas de 20 a 60 minutos por día y, mientras camina… ¡Sonría!

Vaya al dentista, ginecólogo o al doctor que usted requiera

En su personalidad

No compare su vida con la de los otros.

No tenga pensamientos negativos.

No se exceda.

No se vuelva extremadamente serio.

No desperdicie su energía con enojo.

Sueñe más.

La envidia es una pérdida de tiempo…Por eso agradezca a Dios por lo que posee…

Olvídese de los problemas del pasado. Viva su presente… el cerebro no distingue líneas de tiempo… si recuerda dolores pasados sufre de nuevo.

La vida es demasiado corta para odiar a alguien, perdone.

Haga las paces con su pasado, para no estropear su presente y estructurar mejor su futuro.

Nadie controla su felicidad…Sólo usted.

La vida es una escuela y usted está en ella para aprender… ¡No repruebe el año!

Sonría más y grite menos.

No necesita ganar todas las discusiones… ¡Aprenda a perder!

En la sociedad

Mantenga más contacto con su familia.

Dé algo de bueno a los otros…Diariamente.

Perdone a todos por todo.

Pase más tiempo con personas, con edades arriba de los 70 años y debajo de los 6.

Intente hacer sonreír, por lo menos a tres personas por día.

Que no le importe lo que los otros piensen de usted.

En su día a día

Haga siempre lo que es correcto.

Deshágase de todo lo que no sea útil.

Recuerde: ¡Dios lo cura todo!

Por mejor o peor que sea la situación…Ella cambiará… ¡Todo pasa!

Cuando se levante de mañana, agradezca a Dios por la gracia de estar vivo.

¡Mantenga su corazón siempre feliz!