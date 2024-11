Los organismos autónomos no eran autónomos

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

Hola cómo están, amigas y amigos que siguen este espacio de opinión cada semana, les saluda con gusto su amigo, Saúl Monreal, senador de la República, en este proceso de evolución administrativa de México, lo que nosotros llamamos la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, hemos llevado a cabo el procesamiento, análisis, discusión y votación de 11 trascendentales reformas constitucionales, más de 45 artículos de la constitución se han reformado en beneficio de los mexicanos, y faltan por llevarse a cabo otras ocho reformas para concluir un ciclo de 20 reformas que propuso el 5 de febrero de este año el expresidente López Obrador en Querétaro.

Pues bien, una reforma que estaremos votando esta semana, es la que se refiere a la extinción de los organismos autónomos, esto ha generado mucho debate, especialmente en aquellos personajes de la derecha que hicieron un uso faccioso de estos organismos para ejercer presión política o económica.

No solamente nos referimos a que en los llamados organismos autónomos existía corrupción, malos manejos, opacidad, sino que incluso, estaban al servicio de grupos de poder fáctico y ya habían perdido su esencia original de estar al servicio del estado. Es por eso que hoy, el estado mexicano recupera su rectoría, aunque persiste una narrativa mentirosa de parte de la derecha y de quienes se aferran a cualquier tabla de salvación para mantener sus privilegios, donde dicen que se perderán todas las luchas ganadas con el transcurso de los años, que ya no habrá transparencia en el gobierno, que ya no habrá un manejo de los temas que tienen que ver con la competencia en telecomunicaciones, que todo lo que se manejaba en la comisión reguladora de energía va a ser un vacío, y muchas mentiras más que están inventando, porque deben de recordar, estimados amigos y amigas, que todas esas funciones que llevaban a cabo los también llamados OCAS, organismos constitucionales autónomos, las asumirán las dependencias federales en donde cada uno de ellos tengan injerencia.

Y es que, el modelo neoliberal eso buscaba siempre, generar organismos, corporaciones e instituciones, que funcionaran como un estado alterno y no como parte del Estado, es por eso que hoy para fortalecer al Estado los atraemos, les damos funcionalidad con esta reforma y además enriquecemos la capacidad operativa y de responsabilidad en cada una de las áreas del poder ejecutivo.

Que nadie se dé por engañado, ni los organismos autónomos eran tan autónomos del poder económico y fáctico, ni tenían tampoco la transparencia y la confiabilidad con la que se supone que se originaron, es por eso que esta reforma busca que las actividades que esos organismos realizaban vuelvan al sendero de darle respuesta a los mexicanos, muchas gracias por su atención.