La teoría del aprendizaje social de Bandura

El aprendizaje por imitación implica que haya dos o más personas durante el proceso, el activo, es decir, quien ejecuta el comportamiento y el que lo imita, es decir, uno de ellos aprende de lo que observa en el otro.

En 1977 el psicólogo Albert Bandura formuló la Teoría del Aprendizaje Social (TAS), el cual explica cómo el sujeto aprende de acuerdo al entorno social en el que se encuentra, existen cuatro principios que intervienen en dicho proceso de aprendizaje.

El primero es la atención, retención, reproducción y motivación.

En la atención, la persona observa aquello que le interesa, la retención es el almacenamiento de la información, reproducción es la imitación del comportamiento observado y en la motivación es aquella voluntad para que el sujeto realice el nuevo comportamiento.

Este proceso, en muchos casos, no requiere de un proceso o una planeación educativa formal, todos podemos estar adecuando a otra persona mediante esa teoría.

Ahora te preguntarás, ¿Qué tiene que ver esta teoría en este artículo?

Bueno, la respuesta es muy sencilla, tú estás adecuando a todas las personas de tu círculo social más cercano, y hay personas que están influyendo directamente en ti todo el tiempo.

Por eso pregúntate, ¿Qué comportamientos tengo enfrente de mis hijos o sobrinos?

Porque todo aquello que tú digas o hagas, está siendo observado por todos los infantes que tengan una relación contigo, y si tus comportamientos son negativos, están influyendo de manera negativa en cada uno de ellos.

En muchos casos podemos ver que nuestros hijos se portan mal, dicen groserías, maldicen, etc. Y puedes pensar: “pero sí, yo nunca lo he tratado así”. Probablemente, no directamente a tu hijo, pero con aquellas personas de la sociedad, ¿Cómo te comportas?

Porque recuerda que un infante es como una esponja, todo aquello que ve y llama su atención busca replicarlo, en todos los sentidos, si ve que ayudas a tu esposo o esposa, ambos trabajan juntos, eres respetuoso, educado, ¿Qué crees que harán tus hijos?

Recuerda que la educación no solo es responsabilidad de la escuela o de la maestra o maestro, es una responsabilidad de todos, y más ahora que vivimos en una sociedad con una gran carencia de valores, violencia, falta de respeto hacia las demás personas e incluso hacia la vida misma.

Por ello, te invito a cambiar hoy, porque si cambias tú, puedes generar un cambio positivo no solo en ti, sino en tu hogar.

