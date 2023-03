Todo tiene consecuencias

A lo largo de los años uno se va dando cuenta que la vida no es un juego que es cosa seria, claro que no digo que no hay que divertirnos ni estar alegres y pasarla bien pero todos nuestros actos tienen consecuencias.

Les voy a decir dos casos que últimamente me han hecho reflexionar.

Un amigo de mi hijo tenía una amiga que no era ni su novia ni tenían ningún compromiso pero se veían esporádicamente para tener relaciones sexuales y claro que la consecuencia después de varios encuentros fue que ella se embarazó; él no quiere tener nada que ver con su hijo pues nunca lo planearon, no la apoya en nada porque ella le dijo que no importaba si no la apoyaba pero que ella iba a seguir adelante a tener al bebé; yo que soy provida aplaudo totalmente su decisión y no me toca juzgar cómo va a estar el hijo sin su papá, cómo va a ser la relación con su mamá, si va a ser feliz, pero sé por estudios psicológicos y neurológicos que está comprobado que lo óptimo en esta vida tan complicada es vivir dentro de una familia en dónde se tenga el amor y el apoyo tanto del padre como de la madre.

El otro caso es de un señor que tenía su familia formada por su esposa y sus tres hijos y los dejó por irse con otra mujer, acaba de pasar una tristeza muy grande en su familia pues su hija mayor sufrió un accidente en el cual murió y nunca pensaron en llamarle a él para que los apoyara, se enteró después de unos días y cuando se dio cuenta se enojó mucho pero me dice su hija que tristemente tuvo que pasar esta fatalidad para darse cuenta de que había perdido su lugar de padre por haberlos abandonado por otra mujer.

Hay que reflexionar y ver que todos nuestros actos tienen consecuencias, reflexionar que sólo se vive una vez y que podemos echar a perder nuestra vida y la de los demás por no pensar bien las cosas.