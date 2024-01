No engancharnos este año nuevo

Ahora que está empezando el año, uno ve en la televisión entrevistas a personas adultos y niños que les preguntan qué esperan para el año que viene y la mayoría de las personas dicen paz para todos, paz en el mundo, que se acaben las guerras… esto está muy difícil pues en la historia del mundo siempre han existido las guerras pero lo que sí puede ser una realidad es que cada quien trate de ser feliz y esto es vivir en paz, que cada quien duerma en paz, que se acabe la violencia dentro de nuestras familias.

La triste realidad es que cada vez son más las personas que no tienen paz, que son violentas, que no pueden dormir 8 horas seguidas en paz, que tienen insomnio y toman medicinas para poder dormir en paz; las cifras de violencia dentro de la familia cada vez son mayores, las enfermedades como la depresión, el alcoholismo, las drogas; los divorcios también son cada vez mayores.

Hay que ser positivos y si queremos, todo esto se puede revertir, y por ser enero puede ser un buen propósito de año nuevo; siempre nos han dicho que si queremos que cambien los demás o que cambie una situación, uno es el que tiene que hacer el esfuerzo para empezar a cambiar, les voy a dar varios consejos que considero que nos pueden ayudar a tener una vida en general más pacífica y más feliz:

1) No engancharnos con lo negativo, si nos ponemos a pensar hay muchas más cosas buenas que malas, les voy a dar un ejemplo mis papás estaban cargando sus bolsas del mandado en el coche y llegó un señor de la nada a ayudarles, cuando le quisieron dar su propina pensando que era alguien que lo estaba haciendo por eso, él les dijo que no era por la propina, que los vio de lejos y los quiso ayudar, hay tantos ejemplos de buenas personas en nuestro alrededor, debemos realmente creer en la humanidad.

2) No engancharnos en la política ni permitir que los políticos arruinen nuestra vida, lo que deberíamos hacer es, cada quien analizar y votar por el partido que más le convenza pero no engancharnos en tantas noticias, en tantos pleitos entre políticos, que lo único que hacen es alterarnos y vivir politizados, es increíble que desde que empezó este sexenio no hay día que no lleguen memes o artículos en el Whatsapp que ya de verdad nos tienen hartos, esto nos ha quitado la paz, tristemente ha generado odio y nos ha dividido como mexicanos y debemos de pensar, que lo que nos toca, es no dejar que esto nos amargue la vida, nos quite la paz y altere toda nuestra dinámica social.

3) No engancharnos con los noticieros que muy pero muy pocas veces dan buenas noticias, en general todo es amarillismo, la mayoría son malas noticias y nos quitan la paz y nos alteran el sueño, debemos enfocarnos en ver programas de cultura, de historia, que enriquezcan nuestro espíritu y que no nos quiten la paz.

4) No engancharnos con las modas que nos crean necesidades de cosas materiales que no necesitamos, que nos hacen querer ser más ricos, querer ser más delgados, querer hacernos cirugías para cambiar nuestros cuerpos, que nos hacen no aceptarnos a nosotros mismos y que claro que nos quitan la paz.

5) No engancharnos en los pleitos y en las discusiones, dialogar sin insultos y pensar antes de actuar, pues para un pleito se necesitan dos, entonces si uno se propone ser pacífico debe aplazar la discusión o tratar de dialogar sin insultos.

Hay que reflexionar y luchar por ser felices y de verdad vivir en paz, aceptar cada uno nuestra realidad y disfrutar los momentos en familia, disfrutar de la naturaleza que siempre es un consuelo para el alma, disfrutar de las amistades; les deseo de verdad que en este año nuevo haya paz en nuestras vidas y así lograremos paz en nuestras familias, paz en nuestro país y lo que siempre esperamos, ¡paz en el mundo!