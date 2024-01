Evitar la cruda moral

Cuántas veces en la vida nos hemos arrepentido de haber dicho o de no haber dicho algo o de haber hecho o de no haber hecho algo. Es muy frustrante esta sensación de cruda moral y de arrepentimiento, pues no nos deja en paz, traemos esa piedrita todo el día en nuestro pensamiento tanto que ni siquiera podemos estar a gusto y muchas veces hasta se nos va el sueño.

Hay muchos ejemplos sencillos de la vida diaria que les podría dar pero uno que me acaba de pasar es que estábamos invitados a un compromiso en la noche y teníamos mucha flojera de ir porque estábamos cansados y porque hacía mucho frío, estábamos decidiendo y alguien de la familia nos hizo la pregunta de cómo nos íbamos a sentir al día siguiente sí felices y satisfechos por haber ido y cumplido con la invitación o con la cruda moral de no haber ido y de aparte haber inventado una mentira de excusa; les puedo decir que gracias a esta reflexión si fuimos y nos sentimos contentos de haber asistido; hay que pensar que es una grosería cancelar sin anticipación y pensar también que cuando alguien te invita piensa especialmente en ti, se prepara, e invierte tiempo dinero y esfuerzo.

Otro ejemplo de la vida diaria es el de una amiga que sí podía haber invitado a la boda de su hijo a uno de sus primos muy queridos con el que tenía muchísima relación desde chiquita y no lo invitó porque ella dice que no tiene ninguna relación con su esposa y el primo está muy sentido y con razón, ya no le dirige la palabra; mi amiga está muy afligida y mortificada porque no pensó bien las consecuencias de no haber hecho esa invitación.

Hay que reflexionar y pensar que este modo de preguntarnos, de cómo nos vamos a sentir mañana por haber hecho tal o cual decisión o por haber dicho o no haber dicho algo, nos da cruda moral y nos ayuda grandemente a evitarnos sentimientos y pleitos que desgastan relaciones y que pueden llegar a ser de por vida.