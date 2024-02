Dar hasta donde duele

Todos estamos de acuerdo de la gran labor que hizo la madre Teresa de Calcuta, ella ganó el premio Nobel de La Paz el 17 de octubre de 1979; y a lo que ella se dedicó fue a cuidar, empezando por Calcuta en donde ella vivía, y ahora su obra está en 133 países, a los más pobres de los pobres, ella recogía personas en la calle llenas de suciedad y de gusanos ya casi muertas y lo que se dedicó a hacer fue a cuidarlas, limpiarlas, alimentarlas, en una palabra a darles amor.

Cuando recibió el premio, el rey Olaf V de Noruega le preguntó “¿Qué podemos hacer para promover la paz mundial?”, y ella le contestó “Vete a casa y ama a tu familia”. Otra frase muy sabia que ella tenía y que nos puede causar algo de choque es “dar hasta donde te duele” esto lo podemos ver una manera negativa y de una manera positiva. La manera negativa es decir porque me tiene que doler dar, yo no quiero sufrir, yo no quiero sacrificarme, yo no quiero ser abnegado, yo quiero pelear. Y la parte positiva es dar con amor, aquí en mi columna siempre les he dicho que hay que hacer las cosas con amor, porque si no el alma se seca, cuando a uno le esté doliendo hacer las cosas con amor, como levantarse temprano para ir a trabajar, hacer la comida, limpiar la casa, levantarse en la noche porque uno de nuestros hijos tiene calentura, soportar los defectos de alguien cercano, si uno le pone nombre a lo que está haciendo todo cambia, por ejemplo hago esto por mi mamá que está enferma, hago esto por la paz de mi ciudad, país, del mundo; hago esto para que mis hijos tengan una buena esposa o esposo, hago esto por amor y agradecimiento a Dios, si ya le pones nombre y lo haces con amor ya las cosas cambian.

Hay que reflexionar y de verdad darnos cuenta, de que el gran problema que tenemos hoy en día todas las personas, es que somos demasiado egoístas y nos cuesta mucho trabajo dar amor, especialmente dentro de nuestra familia y muchas veces sin recibir nada a cambio. Esto por consecuencia trae mucha infelicidad y todos lo que queremos es ser felices; hay que hacer la prueba y empezar a hacer más cosas con amor, enseñarle esto a nuestros hijos y empezar a practicarlo, un día, decir “solo por hoy”, hasta llegar a hacerlo un hábito en nuestras vidas. Nunca es tarde para empezar, no importa la edad que tengamos, todavía podemos mejorar alguna relación o situación desagradable que podamos tener. Hay que llevar a cabo estas frases sabias de la Madre Teresa y lograr mejorar lo que nos toca en el mundo, si cada familia fuera lo que debe de ser, un remanso de paz y de amor, el mundo entero cambiaría.