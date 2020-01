Insabi, seguro impopular

La seguridad social, en específico la cuestión de salud o atención médica, ha tenido un cambio drástico en nuestro país, y según especialistas, analistas y usuarios, ha sido un retroceso y desacierto de la actual administración federal.

La gratuidad es un concepto que debemos definir en lo referente a los servicios médicos que presta el estado, porque no existe servicio alguno que preste el estado, que sea gratis en términos absolutos, alguien pagó o pagara por los mismos, en los servicios tripartitas, como lo son el IMSS e ISSSTE, se paga por los propios usuarios, sus patrones y el gobierno, vía contribuciones generales, que realmente lo hacemos todos los que contribuimos a la hacienda pública.

Decir en el discurso público que es una dadiva del gobierno en turno o lo que es peor del gobernante en turno, es una falta de honestidad política y por ende un acto por demás deleznable, porque se aprovecha de los conciudadanos más vulnerables, para hacerlos creer que se les está regalando algo a título personal, en términos coloquiales, saludan con sombrero ajeno.

En México, el cambio en sí mismo radica, en el cambio de la fórmula para determinar el presupuesto a servicios de salud, lo que deja en una total incertidumbre a los conciudadanos que más necesitan de este esquema, porque no tienen algún otro tipo de cobertura en materia de salud, que los ampare.

La fórmula que imprimió el denominado seguro popular, permitió, que el aumento en el presupuesto de salud, se cuadruplicara y por ende existiera una mejor cobertura y mayor atención.

Es importante destacar, que el mismo Seguro Popular, tuvo mecanismo de corrupción alarmantes, pero esto es bajo el esquema de que ahí, era donde estaba el recurso, es decir, si el recurso se hubiese destinado a infraestructura allá hubiese estado los actos de corrupción, lo que implica que no se está combatiendo la corrupción ni atendiendo el problema de salud.

Combatir el lastre de la corrupción en el sector salud dejando de aportar dinero al sector, no es combatir la corrupción, es tanto como darte cuenta que el contador de tu negocio te roba, y en vez de despedirlo, denunciarlo y encarcelarlo, cierras el negocio y ufanamente dices, que ya no te roban, aunque ya no produzcas…

Será tan difícil de entender, que ¿corregir lo que medianamente funcionaba es preferible a destruir todo?

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.