Entre recuentos y violencia

Abonando al espíritu crítico así como a mi ausencia en esta edición 2022 de una de las ferias de turismo más importantes del mundo, me di a la tarea de investigar que tan importante fue la presencia de nuestro país en esta edición de Fitur. Bien vale comenzar mencionando que a pesar de la pandemia llegaron a Madrid 127 países a exponer lo mejor de sus atractivos para hacer turismo. Por nuestro México tuvieron representación Baja Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

La presencia privada fue representada por 14 empresas de las que espero hayan podido cerrar una cantidad importante de negocios. Cabe mencionar que en administraciones federales anteriores se le daba un peso mayor a la asistencia a este evento ya que con el CPTM trabajando, el apoyo a los estados era mayor y facilitaba la presencia de los mismos. Sin duda eran otros tiempos donde México hacia una verdadera presencia turística de clase mundial.

Me gustó en lo particular el anuncio del tianguis internacional de pueblos mágicos en Barcelona, donde espero que para la asistencia de los interesados fluyan los apoyos y no se les deje solos. Como ejemplo pongo a Zacatecas donde en sus 6 pueblos mágicos el presupuesto turístico es inexistente pero peor aún, con la situación que vivimos actualmente dudo incluso que se pueda tener presencia.

Me llamó la atención un video que circuló por las redes de una mexicana radicada en España donde mostraba un pabellón nacional desierto y sin personal para la atención de los asistentes a la feria. Bien vale la pena comentar que en esta feria turística se trabaja entre semana con los profesionales del mundo que finalmente son los que venden los destinos, mientras que el sábado y domingo se abre al público en general para que la gente interesada se lleve algún recuerdo o información de los países presentes.

Si bien el fin de semana se vive un verdadero “asalto” de los paseantes por las plumas o artículos publicitarios que se llevan, es inaudito que Miguel Torruco y su equipo de trabajo no dejaran presencia para el fin de semana, y peor aún; la reacción de la secretaría ante críticas como la que estoy haciendo en este momento.

Valdría la pena se nos explique a la comunidad turística de México (detalle que estoy seguro no pasará) por qué no se dejó a ningún representante para la atención del público en general. Me quedará siempre la duda si la ausencia de nuestros representantes el fin de semana fue por falta de viáticos o simplemente porque prefirieron tomarse los días para turistear por la madre patria a costillas del erario.

Otro punto que me gustaría comentarle y que vi en los medios hispanos y nacionales fue la promoción al Tren Maya en el stand como un atractivo más de nuestro país. Desconozco las ventajas de hacerlo con tanta premura, pero lo que si me queda claro es que con los cambios tan constantes en su trazado no se puede aventurar el país a promoverlo como un atractivo próximo a llegar. Habrá que ver cómo queda el acceso a las estaciones, facilidades, etc. No es que dude pero ya ve cómo se las juegan actualmente.

Cambiando a temas nacionales no tiene idea lo que me preocupan los sucesos de violencia en el Caribe Mexicano. No se necesita ser un experto para saber qué lugares de nuestro país son los más importantes en cuanto a turismo, cuales se deben de cuidar y por supuesto cuales por ningún motivo deben de aparecer en la nota roja nacional.

Sin duda este paradisiaco lugar lleva una mala racha que comenzó con personas heridas que se encontraban descansando en la playa, continuando con el incidente del Hotel Xcaret donde hubo disparos y fueron afectados 3 ciudadanos canadienses. Por si esto fuera poco, en la semana ejecutan al gerente de un club de playa de la zona.

Se debe de tener mucho cuidado con esta violencia en el destino turístico más importante de México, sería sumamente peligroso que Quintana Roo se convierta en lo que ahora es Guerrero. Basta darse una vuelta a la costera Miguel Alemán en Acapulco, lugar mítico que por eventos de este tipo quedó atrapado en los ochentas. Ojalá se tenga el tacto para proteger una zona que a la fecha es la puerta turística de nuestro país.

Es una pena que nuestras autoridades federales vivan en otra época y no quieran ver la rapidez con la que el mundo está corriendo. Es verdaderamente vergonzoso que con acusaciones de corruptelas jamás comprobadas deshagan los consejos y organismos que funcionaban bien para la promoción de nuestro país a nivel mundial. Es sumamente irritante que nos quieran ver la cara con argumentos tan burdos como el echar culpas a administraciones pasadas.

Qué pena que lo único que le falta a la administración federal con el turismo en México es darle un tiro de gracia detalle que espero no suceda. Hasta la próxima.