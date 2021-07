El Runrún: La espina que no se pudo sacar Adolfo Márquez El Patas

Hay incertidumbre sobre lo que acontecerá con el equipo Mineros de baloncesto. No está definido si se mantendrá el apoyo del próximo gobierno o incluso se valora vender al equipo. En verdad el director del Incufidez, Adolfo Márquez Vera, quiso que se consiguiera cuando menos un título, pero el sueño no se le cumplió. Su tan anhelado deseo por revivir las glorias del baloncesto llegó a su clímax cuando decidieron contratar al exjugador de la NBA Adonis Michael Thomas en la temporada 2019-2020. Lo trajeron casi exclusivamente para que jugara los playoffs. Las expectativas eran altas, pero el estadounidense no resultó lo que se esperaba, especialmente si se toma en cuenta un gasto de 2 millones 347 mil pesos para que pudiera jugar un mes. El proyecto de Mineros se justificó como una manera de promover el deporte y alejar a los jóvenes de los malos pasos “y con ello reducir los índices de inseguridad”. Chuy de Alba ofreció vender el equipo. Primero decía que pensaba venderlo a Aguascalientes, pero en Zacatecas se consideró como buena opción para promover valores. Ahora, el equipo del gobierno entrante valorará los costos y beneficios de mantener la franquicia. Si finalmente se confirma que César Artemio González, sea el próximo director del Incufidez, Mineros tendría futuro, ya que el actual alcalde de Guadalupe es un entusiasta del deporte ráfaga. Otra espinita que queda pendiente en el Incufidez es la regularización de unos 100 becarios que quieren entrar a la nómina.

Los recomendados

Ya alzó la voz el gobernador electo, David Monreal, respecto a basificaciones que se estarían haciendo de última hora. La bronca, aclaran en su equipo, no es con los trabajadores que obtuvieron la base después de muchos años, sino con gente que estaba ocupando puestos de confianza y de ahí brincó a la base. Presuntamente, en esta clasificación entre secretarios y exsecretarios particulares o muy allegados a titulares de dependencias, como Miguel Lujano, protegido de Roberto Luévano, y ahora asignado a la Secampo; además de un servidor público con concesiones de taxis y hermano de un exauditor especial.

Que los dejen gobernar

Presidentes de municipios como Jerez, Juchipila, Jalpa, Tabasco y otros que entregarán el poder a Morena alegan que los alcaldes electos deben dejarlos gobernador. Estos últimos hicieron un llamado a la secretaria de la Función Pública Gaby Rodríguez y al auditor Raúl Brito para que se aseguren de que ya no haya nuevas contrataciones en las administraciones. Pero los todavía alcaldes recriminan que en tanto no haya terminado su periodo constitucional, ellos siguen mandando. En el caso de Juchipila, donde la próxima alcaldesa Rocío Moreno es regidora, recriminan que si hay contrataciones recientes es porque son necesarias, y ya será la auditoría quien determine si finalmente hay responsabilidades.

Tiempos difíciles

Por algo David Monreal llama a estos tiempos de barbarie. Los hechos de violencia no cesan. A las tragedias de los últimos días se suma el hallazgo de una familia procedente de Aguascalientes, en la comunidad Tayahua de Villanueva. Un niño, una mujer y un varón fueron encontrados sin vida. Se han estado haciendo llamados al gobierno de AMLO para que se haga efectivo el proyecto de pacificación. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, es la funcionaria federal más buscada por los equipos del gobernador Alejandro Tello y el de David Monreal, más importante en estos momentos que Arturo Herrera, de la Secretaría de Finanzas.

Runrunazos

La noche del domingo robaron las oficinas del sistema de agua potable de Jerez. Hay dos hombres sospechosos, que sabían perfectamente a dónde y sobre qué iban. La Ministerial ya investiga y no descartan que el atraco haya sido ejecutado por extrabajadores del sistema de agua. * En la UAZ, lanzaron una encuesta para valorar el regreso a clases de forma presencial. Los encuestados son los alumnos, trabajadores y padres de familia. Los dueños de papelerías y otros negocios que giran en torno a la universidad no son consultados. * El mensaje de no ofrecer huesos ni cualquier espacio en el próximo gobierno, a nombre de David Monreal, fue claramente dirigido a algunos integrantes del D21. * Hasta el momento, se siguen analizando las propuestas y discusiones de reforma al Issstezac; a Lalo Rodríguez que se acordó fuera el secretario, no le han definido fecha definitiva. Cuenta la leyenda que, en el caso de salir un dictamen para votación, algunos diputados están tan nerviosos que piensan pedir vigilancia de la Policía Estatal.