El Runrún: Equidad de género le daría la candidatura a Claudia

El horizonte se ha nublado para los candidatos hombres a la gubernatura. Primero, PAN y PRD, los otros integrantes de la alianza TUCOM en Zacatecas, dijeron que ellos traen la paridad de género y solo pueden transitar con un candidato que sea mujer. Las apuestas son ahora que en los próximos días Claudia Anaya dará muestras una vez más que es una de los personajes políticos zacatecanos más fuertes y mejor formados del escenario zacatecano. Todo parece indicar que podría ser la candidata de la alianza. Y es que aprendió muy bien que la política se hace en dos lugares: uno, con la gente de carne y hueso que tiene tantas necesidades y que ha encontrado en Claudia una política que le gusta estar con la gente, que no le tiene miedo a las demandas populares y que las atiende con una capacidad gestora notable; y dos, en la Ciudad de México, con los mandones de cada partido. La inteligencia y capacidad gestora de la senadora Anaya es reconocida por amigos y enemigos.

Ya no hay lugar para hombres

El ajedrez político nacional, con efectos en Zacatecas se movieron a favor de Claudia Anaya. El criterio de paridad de género está acomodando la coalición PAN-PRD-PRI hacia una mujer como candidata la gubernatura. El resolutivo del INE, que les recuerda a los partidos que en lo adelante todo es fifty-fifty, para hombres y mujeres, trae desquiciados a todos los institutos políticos al reconocer que la Constitución mandata paridad de género para todas las candidaturas. Eso puso en jaque a los partidos políticos que ya tenían acomodado su tablero con hombres en los 15 estados que cambiarán de gobernador el año entrante. Cuando el INE les recordó a los partidos lo que la Constitución ya mandata se apresuraron a amarrar candidaturas de hombres donde tienen mayores intereses. Además se encontraron que en Zacatecas, sí existe una candidata mujer que es bastante competitiva.

Lealtad al PRI

El PAN y el PRD le plantearon al PRI que ya no tienen lugar para candidatos hombres y que ni falta que hace porque en Zacatecas podría ganar una mujer. Así se lo plantearon al PRI y además invitaron a Claudia Anaya para ser su candidata. Ella les dijo que sólo sería su candidata si iban en coalición con el PRI, porque ella no podría abandonar al partido que la hizo senadora y no jugaría en contra del propio gobernador, convencida que la astucia no está peleada con la diplomacia y la gratitud política. Esto parece ocurrir a pesar de que Alejandro Tello, gobernador del estado, Fito Bonilla y Miguel Alonso tuvieron una cónclave urgente y le pidieron al exgobernador Alonso que fuera a la Ciudad de México a detener “por todos los medios posibles” el acomodo de Claudia Anaya como candidata por la coalición PAN-PRD-PRI en Zacatecas.

David Monreal será candidato

El próximo sábado David Monreal será designado candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, en un evento en la Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Estatal ya emitió una convocatoria que parece acomodar las cosas favorablemente al registro de David Monreal. La mesa legal ya está puesta y los tiempos ya llegaron. Aunque la representación formal de Morena en Zacatecas está dispuesta a hacerle pasar un mal rato a David, la fuerza del monrealismo y su presencia dominante y real en encuestas le abrieron la puerta para ser el abanderado de la 4T.

Alcalde retador y terco

Armando Delgadillo, presidente de Nochistlán, sigue los pasos de su amigo Daniel López, el terco alcalde de Ojocaliente. A Delgadillo no le importó que el gobernador Tello alertara del peligro de estar en semáforo rojo y se prohibieran las fiestas. Por no dejar de recaudar unos cuantos pesos, el gobierno de Nochistlán estará entregando permisos para pachangas. A los organizadores les piden tomar medidas sanitarias, pero a fin de cuentas los festejos se permiten.

Runrunazos

Es la 4T la que le ha estado quedando mal a los profes del Cobaez y su líder sindical El Morelitos García Murillo. La Federación mantiene en suspenso una bolsa pendiente para que la directora del colegio, Judit Guerrero, le pague un bono a 183 trabajadores del Cobaez. Son tiempos difíciles, pero aún así Gonzalo Franco, líder sindical de la Utzac, se aferró para conseguir aumento salarial a sus trabajadores, mientras muchos zacatecanos han perdido sus chambas. * No sirve de nada la propuesta de la diputada Alma Dávila para salvar al Issstezac. Tiene razón en proponer mecanismos para evitar desfalcos, pero es difícil que dé resultados una reforma que no incremente los años de cotización ni las aportaciones. A ver si la diputada también se acuerda y hace algo por los miles de zacatecanos que no cotizan en ningún sistema de pensión. * El alcalde de Guadalupe Julio César Chávez se contentó con la familia del exdiputado federal Alfredo Basurto, al nombrar como director de Cultura al hermano de este, Ángel Basurto, quien cuidó unos días la regiduría de Carlos de Ávila.