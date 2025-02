El otro Paganini…

Carlos Martin Vasquez Diaz

¿Quién no ha escuchado aquella leyenda del violinista que vendió su alma al señor del más allá por ser el mejor ejecutante de su tiempo? Creo que todos, músicos y no músicos hemos escuchado estas leyendas, donde ciertas personas hacen tratos a cambio de su alma por fama, dinero o amor. Y es que este mito es realmente muy antiguo; no olvidemos a Orfeo y Euridice.

Hace un tiempo quiero contarles que este prestigioso compositor, y por lo que se dice, ejecutante fuera de serie, el italiano “Niccolo Paganini” no sólo dominó composiciones en su instrumento más representativo, el violín. Sino también, fue un notable compositor de guitarra en su tiempo, con un acervo de más de 200 obras.

Se dice que Paganini usaba la guitarra como una referencia para armonizar sus composiciones para piano, o bien, conocer cómo podrían distintas piezas ejecutadas con más de 3 o 4 notas. Dentro de la obra del famoso compositor, podemos encontrar música para ensambles, sonatas para guitarra y violín y obras para guitarra sola.

Dentro del acervo, destacó de manera amplia la bella “Sonata Concertata” para violín y guitarra. Sin duda, una pieza de gran equilibrio y virtuosismo para esta dupla de instrumentos. También, podríamos mencionar las “37 Sonatas” para guitarra sola, mismas que tienen un fin bastante pedagógico para el reconocimiento de instrumento y ¿por qué no? los Ghiibizzi (Garabatos) que son una serie de más de 40 piezas para este instrumento.

Debo mencionar que Paganini, no tocaba con una guitarra como las que conocemos hoy en día. Sino con una guitarra “al estilo romántico” (como les decimos hoy en día) una guitarra con una afinación similar, pero de un tamaño más pequeño; este instrumento que tocaba el violinista, fue construido por el reconocido: “Genaro Fabricatore”. y algo interesante es que el instrumento persiste en buenas condiciones hasta nuestros días.

Precisamente, la parte medular de esta nota, es recomendarles un disco que fue publicado en 2020, por el Mtro. Giampaolo Bandini, donde registra algo de la música que he mencionado con antelación con la guitarra del mismísimo Niccolo. Este álbum se titula: “Paganini: Intimate Guitar” y lo pueden encontrar en plataformas para enterarse cómo sonaba el instrumento ejecutado por el afamado virtuoso, en la bella interpretación del Mtro. Bandini. Otra recomendación es definitivamente el disco titulado “Paganini” del Mtro. Marco Tamayo, también cuenta con una ejecución bastante bella de la obra del compositor italiano.

Quizá peco de individualista con este tema, pero la verdad incluso en su momento, me causó gran emoción poder tener acceso a esta información y esta música; por tanto, deseo compartirla con ustedes lectores, esperando sea de su disfrute y su agrado.

