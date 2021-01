El liderazgo del “nosotros”

El verdadero propósito del ser humano es llevar una vida feliz. Si nuestra experiencia se vuelve insoportable, es probable que perdamos la voluntad de vivir. Por lo tanto, la confianza en nosotros mismos y la esperanza son factores clave para nuestra supervivencia. Así como necesitamos observar la higiene física para mantenernos sanos, también necesitamos cultivar la higiene emocional, aprender a lidiar con las emociones destructivas como el miedo y la ira. La determinación y la certidumbre hacen que veamos nuestras vidas como útiles y significativas, lo cual es una fuerza interior que, en última instancia, nos proporciona paz mental.

Desde que nacemos, necesitamos que nos cuiden y a medida que crecemos, aprendemos a ayudarnos mutuamente y la vida se vuelve significativa. El egoísmo no sólo es contrario al comportamiento social, sino que es poco práctico. Para ser realistas, necesitamos un sentido de unidad de todos los seres humanos que viven hoy en día, el pronombre “nosotros” En ese contexto, el egoísmo socava nuestra búsqueda de la felicidad. Por eso observemos a los niños pequeños, tienen un sentido natural y feliz de comunidad con sus amigos y compañeros. La educación es muy importante en el mundo actual puede ayudar mucho a la hora de ejercitar y compartir las materias y sistemas.

La idea de que todos los seres humanos pertenecen a una comunidad no está suficientemente explorada. Es importante apreciar que todos somos iguales en cuanto que seres humanos. No importa de dónde vengamos, todos tenemos que vivir juntos en este planeta. Hoy en día, la economía es global y la amenaza que representa la crisis climática también es global. Ya no podemos hacer nuestros planes a nivel meramente local porque estos temas nos afectan a todos. En el pasado podíamos permitirnos pensar sólo en nuestro propio pueblo, en nuestra propia nación, incluso en nuestro propio continente. Hoy en día, no nos queda más remedio que pensar en todos “nosotros”. Tenemos que usar nuestra inteligencia humana de una manera integral, que tenga en cuenta a toda la humanidad.

Nosotros somos los primeros en beneficiarnos al desarrollar una paz mental que hace crecer la autoconfianza. Esto nos permite hacer lo que hacemos en forma transparente y nos otorga más amigos. La amistad depende de la confianza y la confianza florece cuando mostramos real interés en el bienestar de los otros, es decir en “nosotros”.