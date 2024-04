El domingo, como hace 12 años, muchos ataques y pocas propuestas bien fundadas

¿Qué informaron las principales agencias de noticias del mundo sobre el mal llamado debate presidencial del domingo pasado en la sede del INE? Esto es lo que reportaron sobre el evento en el que participaron Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM), Xóchitl Gálvez (PAN-PRD-PRI) y Jorge Álvarez Máynez (MC).

AP: “En el primer debate presidencial (…) la ex alcaldesa de CDMX y favorita Claudia Sheinbaum parecía cómoda con su ventaja en las encuestas, manteniendo la calma en medio de los ataques personales de la exsenadora Xóchitl Gálvez. Jorge Álvarez Máynez (…) que está en un solo dígito en las encuestas, sonrió ampliamente y se presentó como una alternativa a los otros dos candidatos, quienes dijo representaban la ‘vieja política’”.

Reuters: “Los votantes midieron a sus aspirantes a la presidencia (…) en un intenso primer debate, en el que los dos principales candidatos se comprometieron a hacer historia como la primera mujer presidenta de la nación latinoamericana. En el debate (…) Sheinbaum destacó su experiencia y éxitos como ex alcaldesa de la capital mexicana, mientras que la principal aspirante a la oposición y exsenadora Gálvez promocionó sus orígenes humildes y se burló de la erudita Sheinbaum como una ‘dama de hielo’ que carece de carisma”.

Bloomberg: “Los candidatos presidenciales (…) intercambiaron ataques e intentaron desacreditarse mutuamente (…) al tiempo que no dieron detalles de las propuestas para abordar la corrupción, la educación y la salud. El debate (…) enfrenta a la candidata del partido gobernante, Sheinbaum, con su principal competidora, Gálvez, y al candidato del tercer partido, Álvarez Máynez, quienes pasaron gran parte del tiempo sacando pancartas para ilustrar la supuesta corrupción de cada uno o escándalos de mala gestión”.

Financial Times: “Sheinbaum (…) hizo caso omiso de los ataques personales de su principal rival en un primer debate televisado que parecía poco probable que afectara su ventaja dominante. Gálvez (…) intentó inquietar a Sheinbaum confrontándola con miembros de la audiencia, incluida una madre cuyo hijo tiene cáncer en medio de la escasez de medicamentos en el país, y llamándola ‘mujer fría y desalmada’. Pero la ex alcaldesa de Ciudad de México (…) respondió que era “despreciable sacar provecho del dolor de la gente”.

Los temas que prevalecen en estos cuatro reportes son: los ataques personales entre los candidatos y sus intentos de desacreditación mutua, el hecho de que Claudia es la favorita en las encuestas, la falta de detalles en las propuestas para abordar temas como la corrupción, la educación y la salud.

El 11 de junio de 2012 escribí esto al comentar sobre el segundo debate presidencial en el que un día antes participaron Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM), Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y MC), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Gabriel Quadri (PANAL): “Anoche no se escucharon argumentos para defender los puntos de vista propios ni para criticar los ajenos. Lo que vimos y escuchamos no fue un debate. Y no creo que lo visto y oído anoche influya mucho para modificar las actuales preferencias electorales que indican las encuestas.” Han transcurrido 12 años y opino lo mismo del debate del lunes que lo que opiné entonces.

