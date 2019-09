Debilidad Progresiva

Hay criterios políticos equivocados que producen un perjudicial vacío de autoridad y que inducen al gobernante en meterse dónde no debe y abstenerse en dónde es necesaria su participación. Pongamos algunos casos muy conocidos en dónde se refleja una equivocación conceptual generadora de atraso.

La autoridad no se cede en aras de la mediación: los conflictos suscitados por los megaproyectos mineros son eludidos mediante “mesas de diálogo” con la autoridad reducida al papel de hacer que las partes entren en razón sin cumplir su deber como responsables de que las leyes y los acuerdos válidos previamente contraídos se cumplan adecuadamente y que ninguna de las partes en conflicto se tome la atribución de presionar a favor de su causa, mediante transgresiones legales que resultan en perjuicio del interés general. El caso “Peñasquito” es un ejemplo típico, detrás de cada crisis hay una historia de transgresiones legales y de incumplimientos de acuerdos, sin que el gobierno asuma que, las concesiones de fundos mineros han sido ejercicios legales pero autoritarios y excluyentes de gobiernos estatales, municipales y habitantes del entorno que se altera con el establecimiento de las mineras. Un gobernador de un estado minero debe reclamar participación en el momento en que se toman esas decisiones y durante la vigencia de las mismas para encabezar la defensa de los intereses del medio ambiente y de los directamente afectados en su condición de poseedores de la tierra y usufructuarios de mantos acuíferos, gestionar que la mano de obra sea preferentemente zacatecana, así como la proveeduría, el transporte y demás actividades empresariales colaterales, claro, sin rebasar la legalidad imperante, todo eso sin ceder un ápice de autoridad legal y legítima.

¿Gobernados sin gobierno?

Otro vació que deja el gobernante es en su papel ante la Federación, asume un rol de “atenido”, demandante crónico de recursos federales para ejercerlos directamente y asumiendo que no le incumbe lo que hacen bien o lo que hacen mal los que participan en nuestro territorio portando la camiseta del gobierno federal, hemos visto la indefensión de los zacatecanos ante los abusos cometidos en el pasado reciente por policías federales, marinos y soldados cuya presencia obedeció a la necesidad de auxiliar nuestra seguridad, nuestros gobernantes nunca asumieron la autoridad para reclamar con energía ante las instancias correspondientes. La autoridad que se “achica” se desvanece.

Otro caso de gran actualidad es su pasividad ante las denuncias de que operadores de programas sociales municipales, estatales y federales hacen uso delictivo de los programas sociales que se financian con los impuestos de todos. Hasta ahora no ha faltado denuncia ciudadana en un tema de interés general pero el vacío dejado por los gobernantes estatales y municipales es enorme.

El paso lógico es que ya no se dupliquen y hasta tripliquen programas a cargo de la federación y que los gobernantes estales y municipales cumplan el deber de dar la cara por los que teniendo derecho a una beca o a una pensión de adulto mayor no reciben nada por no ser del contentillo de alguien que no sabe su deber.

Rebasando límites institucionales

La otra forma de perder autoridad es “metiéndose dónde no le importa”, la autoridad de un gobernador la debilita cuando pone candidatos en su partido renunciando a ser gobernador de todos. El único modo de fortalecer a su partido es con buen desempeño como gobernador, lo demás “lo achica”, cede autoridad cuando se la pasa “pidiendo frías” a los diputados para que nombren al que quiere cada vez que se presenta la ocasión, al mismo tiempo que “palomea” a los altos funcionarios del Congreso local en un ejercicio político patético para ambos “poderes”.

Basta consultar una hemeroteca para saber que siempre que hay elección de directiva en la Unión Ganadera Regional o en la Cámara de la Industria de la Construcción el gobernante en turno tiene un favorito cuando es evidente que no tiene vela en el entierro, ocasionándose un desgaste absurdo al deslegitimarse ante la porción no ganadora y asumiendo como propio el desgaste de su “gallo”, y para los otros la anulación de las organizaciones para los fines para los que fueron creadas.

La histórica participación del gobernante en sindicatos, organizaciones patronales y asociaciones de productores da como resultado la debilidad de todos, trabajadores sindicalizados, constructores, ganaderos y productores forman parte de esa debilidad colectiva cercana a la impotencia.

Conciencia de institución

La política y la economía se condicionan mutuamente pero en última instancia la primera es la determinante, el cambio de régimen es oportunidad para que Zacatecas entre a otra dinámica política, se sacuda la corrupción y armonice lo general con lo particular mediante políticos con cultura institucional.

Urge la reorganización integral de Zacatecas.