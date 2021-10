Actualmente estamos viviendo un intermedio, una salida a medias de la crisis sanitaria, una vuelta casi a una normalidad controlada y que demanda cautela. ¿Deberíamos reconectarnos con nuestros antiguos rituales de saludo, y si es así, cuándo? ¿Beso o no beso? Detrás del aspecto un tanto anecdótico e inútil de la cuestión hay cuestiones que implican la forma que adoptarán las relaciones futuras.

Para entender esto, es necesario situar este detalle en un contexto más amplio, especialmente desde el punto de vista de la evolución histórica. Dos tendencias contrarias han estructurado la mutación de los lazos sociales durante más de medio siglo. La primera es la de distanciarse del otro, e introducir una secuencia de reflexión previa antes de establecer una relación. ¿Qué ganaría y, sobre todo, cuáles son las desventajas y los riesgos que esto podría conllevar para mí? La crisis sanitaria, por supuesto, ha acentuado este distanciamiento y esta percepción del otro como un peligro.

Pero esta lógica irresistible de la sustancia provoca tal sensación de frialdad y malestar que una especie de revuelta impulsiva y deseo de contacto nos empuja por el contrario a dejarnos llevar, a poner entre paréntesis por un tiempo el cerebro reflexivo. Especialmente en el ámbito íntimo, por supuesto, donde el reinado de los besos, caricias y abrazos nunca ha alcanzado tanta intensidad, en ninguna sociedad ni en ningún período de la historia.

Este acercamiento hacia el otro, sin embargo, no se limita al círculo familiar. En las últimas décadas, se ha expandido a amigos e incluso compañeros de trabajo en forma de beso en la mejilla (un toque de las mejillas sin contacto de los labios la mayor parte del tiempo) para saludar. Este gesto que estaba perfectamente en línea con el contra-movimiento animado por el deseo de mostrar humanidad o incluso afecto, mostraba el signo de una cercanía y una dulzura relacional.

Especialmente para algunos agentes propagadores muy táctiles que difunden el ritual en espacios cada vez más amplios, instalándolo a veces como un estándar de comportamiento inevitable el mensaje era claro: no éramos solo colegas, éramos casi amigos, llenos de amabilidad, y besarnos lo demostraba. Incluso el desconocido que pasaba por allí fue introducido en el círculo de prueba de humanidad y afecto por el beso.

Y la crisis rompió de repente el ritual: “¡Respeta la sana distancia!”, “¡Basta de besos!”. Y estamos en el punto preciso en el que necesitamos volver a él, o reformularlo. Porque como con cualquier rito que deja de funcionar por un tiempo, la desaparición de su carácter vinculante libera la reflexión sobre él. Y muchas personas que aceptaron voluntariamente someterse a ella, reprimiendo su vergüenza o sus preguntas, ahora tienden a expresar sus reservas. No contra todos los besos, sino contra lo que se considera una extensión abusiva. Piensan que debemos reservar este gesto, que tomado prestado de los gestos del amor, de los círculos íntimos, familiares y amistosos, no para diluirlo, no para exagerarlo.

Otros añaden que en nuestra era #MeToo, aunque los besos no pueden equipararse al acoso, sería urgente estar más atentos al otro y no imponerle un gesto que perciba como intrusivo. Debemos aprender a descifrar los signos de no consentimiento, incluso los más pequeños.

¿Pero, y frotarse las mejillas o no? Es muy probable que el ritual no sea capaz de reintroducirse homogéneamente (la respuesta no será la misma aquí ni allá) y volver como antes. Para algunos, el deseo de ponerse al día con todo lo afectivo y lo relacional perdido los empujará a abrazarse sin restricciones; para otros, por el contrario, la búsqueda será definir un nuevo modo de saludo que priorice aún más los diversos grados emocionales, respetando las elecciones de todos.

El partido ya se ha empezado a jugar y se decidirá pronto, en cómo nos frotemos las mejillas, o no. Dos filosofías de la existencia chocarán: el deseo de proximidad y contacto para remediar la frialdad del mundo, o el control de este impulso para prohibir lo que podría tener de inoportuno. Lo importante es estar muy atentos a los argumentos en la cancha de enfrente, aunque se susurren en pocas palabras.

Detrás de la pregunta “¿Nos besamos, o no?”, las respuestas dadas producirán un nuevo ritual que pronto se consolidará e impondrá sobre nosotros sin que podamos cuestionarlo y reformularlo tal como tenemos actualmente el poder. Este es un momento importante.