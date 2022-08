Raúl Muñoz Del Cojo.

A casi dos años de que termine uno de los peores sexenios en cuanto a política turística en nuestro país, bien vale la pena comenzar a hacer un análisis sobre los posibles sucesores a la silla presidencial así como de quienes serán los responsables de elaborar los planes sectoriales y ver de que forma se incorporarán en las campañas presidenciales para que al final del camino se conviertan en compromisos inamovibles.

Sin temor a equivocarme, le comento que el sector turístico al cual pertenecemos nunca había perdido tanto en tan poco tiempo ya que en tan solo 48 meses fue disuelto el CPTM con el único argumento de que no era claro y que se prestaba a la corrupción. Estoy de acuerdo en que no era perfecto pero debieron corregir lo que no funcionaba y dejar lo que por tantos años dio resultados.

Acabaron también con las inversiones turísticas públicas canalizando todos esos recursos a la construcción del Tren Maya, mismo que mas que una obra turística es un proyecto para conectar zonas marginadas de aquellos rumbos de nuestra República. Espero equivocarme pero ese recorrido en tren no incrementará el turismo de la zona ni garantizará una mayor derrama de los tan preciados billetes verdes.

El dinero que se invertía para nuevos productos turísticos que beneficiaban a las zonas turísticas, lo canalizaron a mini proyectos que solo se usan para justificar el nulo trabajo de nuestro secretario federal; terminando muy al estilo presidencial en meras ocurrencias y para muestra le menciono el museo de la hotelería que se inauguró y existe sin pena ni gloria y en el mismo tenor, se inauguró el museo de Armando Manzanero.

En los tiempos complicados de pandemia nunca fluyeron apoyos como en los países donde el turismo es prioritario; al revés, se nos conminó a cumplir como patrones, pagar a como diera lugar y evitar a toda costa despidos masivos. Que fácil es pedir sin dar nada a cambio.

Destrozaron nuestra mejor arma de promoción digital a nivel mundial haciendo de la pagina Visit México un cúmulo de información incierta y poco actualizada de los destinos turísticos de nuestra República, quedando pendiente aún el buen funcionamiento de la misma.

Y para que tocar temas ya tan mencionados como el deterioro del AICM, la cancelación del nuevo aeropuerto y la construcción de una carísima central avionera que compromete el futuro económico de generaciones venideras. Así solo algunas de las puñaladas al turismo nacional en tan solo 1460 días.

Los tiempos actuales nos muestran una época de polarización política donde los bandos están cada día mas marcados teniendo en un lado al poder presidencial con una línea de sucesión definida, y por el otro a una oposición la cual no se logra poner de acuerdo.

Comenzaré con las mentadas “corcholatas”. El hablar de Claudia Sheinbaum y su comportamiento turístico nos da ciertas esperanzas ya que rescató la Fórmula 1, evento por demás importante para la capital nacional. También ha encabezado campañas para impulsar los conciertos, cultura, museos, etc. para el apuntalamiento de la actividad después de la pandemia. Independiente a los cambios que se han dado en su secretaria de turismo y a la sumisión que demuestra an te el presidente, considero que su labor es de regular a aceptable.

El caso de Marcelo Ebrard es diferente ya que como canciller no puede demostrar mucho el afecto a la actividad. No se si aún tenga en sus manos la presidencia del consejo de diplomacia turística, otra de las tonterías que han hecho para suplir al CPTM en la promoción mundial donde a la fecha no se ha visto nada de trabajo por parte de ellos. Esperemos si llega, consolide un buen equipo y le de la importancia que se merece esta actividad que nos emplea.

A Don Adán Augusto lo veo como una copia fiel del actual presidente, destapado por amistad y sin interés por el turismo nacional. Espero se asesore bien si llegara a la candidatura para que no le pase lo que al actual mandatario.

Nuestro paisano el Senador Monreal acaba de presentar el cuarto capítulo de proyecto de nación en el rubro turístico en el que busca que nuestro país se acomode dentro de las 5 potencias más importantes a nivel mundial. Al menos ya lo mencionó pero desafortunadamente no lo veo en la mira de Don Andrés.

En la oposición veo bien a Enrique de la Madrid, personaje que goza de experiencia en la materia y que creo pudiera componer lo perdido en este tiempo, pero para que esto ocurra deberán de darse la unión de los partidos de oposición y que él quede como cabeza, punto que veo hasta este momento como extremadamente complicado.

Suenan mas nombres de los cuales pasaría de opinar en cuanto a su trabajo turístico ya que los datos que tengo a la fecha no son suficientes. En resumen, lo que me gustaría ver es que el siguiente presidente no solo mencione a nuestra actividad como importante, me encantaría que se la crea y lo cumpla dándonos una muy buena política turística.

Finalmente le pediría a nuestro actual secretario Miguel Torruco que después de cuatro años que pasaron en vano y sin resultados de los cuales valga la pena hablar, vaya pensando en abandonar el barco previo a su hundimiento y dejar el timón a alguien quien verdaderamente sepa y aquilate el valor del turismo en nuestro país. Así las cosas, hasta la próxima.