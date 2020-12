2012 y Punto Final

Al menos para la generación que nacimos entre 1970 y 1999, este es el peor año de nuestras vidas, la pandemia de Covid-19 nos sacudió, nos llenó de luto, de angustia.

Por decenas se suman los decesos de conocidos y las crisis de los cercanos; en lo particular no conozco una sola familia que no haya padecido lo descrito.

La vida “normal” y social que conocimos, nunca volverá a ser la misma; lo que vivimos y disfrutamos, difícilmente podrá ser siquiera parecida, no quiero ser mal agüero pero, 2021 pinta igual o peor.

Soy el primer optimista que con la vacuna anti covid se reduzcan las muertes y los contagios, pero realmente no será inmediato a 2021, pasarán meses, tal vez años hasta que la mayoría estemos protegidos ante esta pandemia. Y muchos años más en que volvamos a estar confiados.

Insisto, no quiero ser pesimista pero en 2021, al cambio del año fiscal, las empresas empezarán a cerrar en una oleada mucho más amplia y consistente que la de este año, INEGI calcula en un millón de empresas quebradas solo en 2020. En 2021 los cierres y despidos se agudizarán, no hay expectativas ni cifras serias que no lo auguren.

Los estados, los municipios, se verán sumamente afectados por los recortes y cambios en el presupuesto federal, el margen de maniobra se reduce a los amigos en el Congreso o los aliados en el partido, los multiplicadores del gasto regresan a porcentajes de 1987.

A nivel nacional el presupuesto en obra pública sólo se enfoca a cuatro proyectos, de los cuales los zacatecanos no tenemos influencia ni beneficio en ninguno.

Sea quién sea el próximo gobernador, tendrá que hacer algo más que alquimia financiera para sacar el gasto público sin caer en deuda.

Por lo que he visto y creo que vendrá: si tiene posibilidad, salde deudas, no haga compras de pánico, no compre a crédito, si su trabajo está relacionado con la construcción, comercio al menudeo o servicios: redoble esfuerzos.

En lo cotidiano y personal poco podemos hacer, pero una propuesta infalible, es ahorrar y siendo positivos, pensar en que viene lo peor para resguardarnos con lo mejor al alcance.

Punto Final

Este año y por segundo consecutivo el Teletón fue bueno (para los tontos útiles).