Vacían las cuentas de Pánfilo Natera

PÁNFILO NATERA.- Las cuentas bancarias del ayuntamiento de Pánfilo Natera fueron hackeadas lo que dejó sin pago a proveedores y 320 trabajadores, a quienes se les informó que el monto se cubrirá hasta el mes de diciembre junto con el aguinaldo, explicó Juan Pablo Contreras López, presidente municipal.

En total robaron al ayuntamiento 1.5 millones de pesos que serían destinados al pago de la última quincena de octubre.

Según el alcalde, el responsable de la estafa es el banco, el cual usó una página apócrifa para dejar en ceros las cuentas de la presidencia municipal, aunque fueron los empleados del Departamento de Tesorería quienes ingresaron los Tokens sin darse cuenta de que eran víctimas de un fraude electrónico.

Explicó que “el banco no se quiere hacer responsable y dicen que no es su culpa”, pues según ellos, fueron los empleados quienes ingresaron los datos al portal apócrifo y por tanto son los responsables del robo a las cuentas del ayuntamiento.

“Ya estaba armado por el banco cómo hacer el depósito y dejarnos sin recurso”, declaró Contreras López.

Cabe resaltar que los empleados no serán despedidos y tampoco responsabilizados, ya que el alcalde consideró que fue un error que no estaba al alcance de ellos detectar.

Informó que se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y el Ministerio Público de Ojocaliente para determinar quién o quiénes son los responsables de esta estafa.

Contreras López añadió que a cada uno de los afectados por la falta de pago de su salario se les ha explicado cuál es la situación y lo han comprendido, ya que su ingreso se cubrirá con el adelanto de participaciones de 4.5 millones de pesos solicitado a la Secretaría de Finanzas (Sefin), además de que se protegerá el equipo de cómputo para evitar estos desfalcos.

Crisis de seguridad

Luego de que fuera secuestrado el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil (PC), el alcalde, Juan Pablo Contreras López declaró que dejará el proceso de investigación en manos de la FGJEZ.

Familiares del desparecido interpusieron la denuncia correspondiente ante la autoridad.

Reconoció que las condiciones de seguridad en la zona no son las más optimas, porque solo tiene ocho policías, cuatro por turno, que no pueden usar armas de fuego, ya que no han realizado los exámenes de evaluación y tampoco tienen la preparatoria terminada, requisito establecido para permanecer en la Dirección de Seguridad Pública.

“El Gobierno del Estado sabe cómo estamos, ellos deberían tomar alguna otra estrategia”, consideró el presidente municipal.

Añadió que la Guardia Nacional no ha tenido un impacto positivo en el municipio para combatir el delito, ya que solo se dedican a hacer sus recorridos.