Tlaltenango se ve rebasado por contagios y hospitales colapsan

TLALTENANGO.-Realizan sesión de cabildo de emergencia al verse rebasados por los contagios de Covid-19 en el municipio; además, los hospitales están colapsados.

Miguel Varela Pinedo, presidente municipal, reconoció que existe una emergencia en Tlaltenango por el aumento de casos positivos.

El alcalde explicó que en Protección Civil hay 10 elementos contagiados, así como el director de la corporación.

Además, del personal médico resultaron positivos a Covid-19, cuatro enfermeras y cinco trabajadores de emergencias médicas.

Destacó que todos ellos han sido “soldados de la salud que han arriesgado su vida”.

Varela Pinedo dio a conocer que el Hospital Bienestar del municipio está colapsado, así como los nosocomios de la zona.

De acuerdo con el alcalde, la mayoría de los decesos que están ocurriendo en Tlaltenango son por falta de tanques de oxígeno.

Informó que los hospitales públicos y privados ya no tienen tanques de oxígeno; además, los proveedores y reguladores también tienen problemas de abasto.

“De todos depende que esto tome control y no llegue a una situación extrema. Yo lo viví, me enfermé de Covid en noviembre; hay que protegernos, crear defensa para que este virus no nos mate”, recomendó.