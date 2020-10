Sin acuerdos en relleno sanitario de Tlaltenango

TLALTENANGO.- Ejidatarios continúan con la toma de las instalaciones del relleno sanitario de Tlaltenango.

Hasta el momento, no han llegado a un acuerdo con las autoridades municipales, informó Luis Fernando Maldonado Moreno, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA).

El funcionario explicó que para este miércoles se había acordado una reunión entre ejidatarios, municipios y gobierno del estado, cuyo representante sería la SAMA; al final solamente se reunieron los dos primeros.

Maldonado Moreno recordó que desde hace tres semanas los ejidatarios permanecen en la entrada del relleno sanitario evitando el ingreso a los camiones de basura.

La molestia de los ejidatarios, explicó, se trata del mal manejo de residuos que el relleno sanitario de Tlaltenango estaba incumpliendo con la norma sanitaria NOM 086.

Ante este incumplimiento, la SAMA ordenó al ayuntamiento solventar estas faltas a la inmediatez.

No se llegó a un acuerdo, existe la resistencia de platicar por parte de los ejidatarios y quienes viven ahí cerca; les dijimos que solventaran las faltas aunque no son muy grandes, si no se arreglan en breve si ocasionaran problemas graves”, dijo.