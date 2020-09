Se trabaja de manera honesta en Tabasco: alcalde

David Saúl Avelar aseguró que no ha robado un centavo de los tabasquenses. | Rocío Ramírez.

TABASCO.- Luego de que se difundiera información sobre presuntas anomalías e irregularidades en la administración del actual alcalde David Saúl Avelar, éste declaró que se trabaja de manera honesta en su municipio y calificó el asunto como una calumnia.

Al respecto de las casas del fraccionamiento Diego Rivera, de reciente creación, dijo que en efecto hay inmuebles que no se han concluido, pero no porque él o su administración se robaran el dinero, sino porque ya no hubo subsidio federal para su terminación.

Detalló que, de las 100 viviendas construidas en dicho fraccionamiento, se entregaron ya 77 y el resto están en gestiones para poder terminarlas y darlas a los beneficiarios.

También señaló que las viviendas faltantes deberán terminarse antes de que finalice su mandato, para ello se está buscando recurso ante el gobierno estatal, a fin de integrar una bolsa conjunta de recursos.

Expuso que prácticamente tienen todos los servicios, pero temas como la conexión de agua potable y energía eléctrica ya corren por cuenta de los propietarios.

Por otro lado, Avelar reconoció que en el municipio existen otras 43 casas, las cuales iban a ser edificadas bajo el programa de Vivienda en Terreno Propio, pero lamentablemente quedaron a la deriva, pues la empresa, que en su momento era la encargada de ejecutar las obras, no hizo lo que le correspondía.

Sin embargo, destacó que también se está trabajando para darle solución y entregarlas a sus respectivos dueños, en esto reconoció el trabajo del gobierno estatal quien les está apoyando en esta materia.

Explicó que antes de que concluya su gestión deberá avanzarse al menos en lo que respecta al techado y enjarre de dichas viviendas.

Por otro lado, sobre el robo de recursos a través de vales de gasolina, dijo que se revisarán todos los registros en conjunto con la Contraloría municipal, para identificar y solventar cualquier anomalía.

El mandatario destacó que en Tabasco se trabaja de manera honesta, y enfatizó que es uno de los pocos municipios sin deudas, y que tiene finanzas sanas.

Mencionó que por quinta ocasión consecutiva, no se pedirá adelanto de participaciones para las obligaciones de fin de año, lo que también da estabilidad a las finanzas municipales.

Finalmente, dijo que se espera que los trabajos de construcción del Cristo de la Paz avancen sin contratiempos, y que a la brevedad se vean beneficios económicos palpables para el municipio.

Al terminar su administración desea seguir viviendo en Tabasco y mirando de frente a su gente, por lo que dijo no se ha robado un centavo del pueblo tabasquense.