Rechazan condonación de impuestos al Issstezac en Jerez

JEREZ.- El ayuntamiento rechazo la petición del Issstezac, de condonar el 100% del pago de impuestos con una motricidad de 10 años en 12 casas y 25 terrenos que tiene en la cabecera municipal.

En un documento envido al ayuntamiento por parte del director de Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), indicó que estos bienes forman parte del patrimonio de la institución.

Pero debido a la situación económica por la que atraviesa el Issstezac, la legislatura autorizó la desincorporación de los mismos para su enajenación y el recurso que se obtenga con la venta se aplicará al fideicomiso de pensiones.

Con ello se pretende garantizar a los derechohabientes una pensión digna y aclaró que los bienes forman parte del patrimonio del Estado y son de dominio público.

Por su parte, el regidor Roberto Ramírez Carrillo consideró que no ayuda a los trabajadores el que se facilite la venta de estos bienes y se pierdan, ya que se tiene una pésima administración en Issstezac.

Para Rafael Tinajero, las 12 casas y 25 terrenos no se pueden exentar de pagos prediales, porque la ley no lo permite, pues no considera que son bienes del dominio público, ya que están a la venta y consideró que con la transacción de un terreno pueden pagar el adeudo.

Su compañero Ignacio de la Torre dijo que tiene el conocimiento de que Issstezac se amparará ante la negativa del ayuntamiento, pero los terrenos y casas que tienen reciben los mismos beneficios de todos los colonos que pagan impuestos.

Con ocho votos en contra y cuatro abstenciones se aprobó que no se dé al Issstezac la condonación de pago de impuestos de las propiedades que tiene en Jerez, a las que se suma una tienda y un centro recreativo.