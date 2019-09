Reanudan actividades en escuelas de Jerez

JEREZ.- Para este ciclo escolar se realizó la reapertura de dos escuelas, Jocotic Monte Escobedo y Plan de Carrillo en Jerez, además los grupos se incrementaron en Villanueva y Jerez.

La jefa de Región 08 Federalizada, María Guadalupe Cabral Rosales, dijo que desconocen el motivo del incremento de estudiantes en el nivel básico, pero no conoce la cifra exacta del aumento en la inscripción de nuevo ingreso hasta que llegue la documentación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Dijo que las escuelas que en años anteriores cerraron fueron abiertas nuevamente y se retiró el servicio de CONAFE, debido a que ya se tiene la cantidad de alumnos que se requiere para dar el servicio de forma normal.

Además, aseguró que en caso de que lleguen niños migrantes deportados que no conozcan el idioma, están preparados con un programa destinado específicamente para ello, aunque actualmente solo se atienden a cuatro estudiantes en esta situación.

Cabral Rosales explicó que muchos niños que están registrados en el sistema son extranjeros, pero viven en el país desde pequeños; sin embargo, en la actualidad se realiza la revisión en los registros para tener la cifra exacta de estos niños.

Manifestó que es posible que lleguen más niños que no conozcan el idioma y buscan apoyar al maestro con material específico para estos alumnos, ya que no son muchos los que no saben hablar español.