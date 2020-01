Quedará impune irresponsabilidad de regidores

JEREZ.- Los regidores que incumplen con su trabajo no pueden ser sancionados debido a que la ley no lo contempla, porque su labor es considerada como un deber moral y por eso reciben una dieta, dijo Liborio Carrillo.

El secretario del Ayuntamiento, detalló que la Ley Orgánica del Estado de Zacatecas, así como la Ley Orgánica del Municipio, estipulan que los regidores deberán presentar un plan de trabajo trianual, así como informes trimestrales, pero no se prevé una sanción en caso de incumplimiento.

En el caso de Jerez, dos de los regidores no presentaron un plan trianual, en el que se contempla el trabajo que deberán realizar durante el periodo de gobierno.

Rafael Tinajero Berúmen y Héctor Nieves son los ediles que no presentaron su plan de labores en el que garanticen los trabajos que realizarán en beneficio de los jerezanos.

El secretario de Gobierno dijo que “el plan se debe entregar al inicio de la administración y cada trimestre, cada uno de los regidores debe presentar qué labores realizaron”.

Sin embargo, Tinajero no ha presentado ni el trianual, ni el trimestral, pero la ley no contempla una sanción por no cumplir con su trabajo.

Dijo que a excepción de esos dos ediles, todos los demás cumplieron con su plan trianual y sus informes trimestrales.

Además, Tinajero Berúmen es el que más inasistencias tiene a las sesiones de cabildo, pero debido a que no son continuas, no se le puede aplicar el reglamento.