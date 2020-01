Peligra la vista de Jesús el bebé que fue golpeado en Jerez

JEREZ.- La condición clínica de Jesús, el pequeño de 9 meses que fue golpeado en el municipio de Jerez por sus familiares, es delicada y hasta el momento no ha recuperado la vista.

El pequeño aún continúa hospitalizado y las noticias para la familia no son del todo alentadoras, ya que Jesús, como consecuencia de la golpiza que le propinaron sus cuidadores, perdió la vista y los médicos no tienen un diagnóstico concreto.

El bebé presentó traumatismo craneoencefálico y diversos golpes en su cuerpo, por semanas ha luchado por su vida y ahora presenta secuelas de los golpes.

Enrique Sánchez Bobadilla, papá del menor dijo que “ahorita el niño no ve, le habla uno y voltea sólo para arriba, no se fija quien la habla y no sabe uno que hacer si operarlo o no”.

En el transcurso de los días los médicos informarán a la familia si es necesario practicar una cirugía de alto riesgo o si el pequeño no recuperará la vista.

Dos municipios se unen por Jesús

Empresarios, profesionistas y organizaciones sociales realizaron dos eventos con causa para reunir fondos para apoyar a la familia del niño a costear su tratamiento médico.

Los eventos se realizaron simultáneamente en los municipios de Jerez y Fresnillo, en donde, a pesar de la lluvia, la voluntad de los ciudadanos se hizo notar.

En el evento de Fresnillo, que se realizó en la estación de Los Torres, se reunieron 10 mil pesos, los cuales fueron depositados inmediatamente en la cuenta de la familia de Jesús.

A pesar de la lluvia, en el municipio de Jerez la gente acudió al evento y todos apoyaron en la colecta, la cual concluyó a las 11:00 de la noche, pero hasta el momento no se ha contabilizado lo recaudado.