Marco Flores quiere ser candidato independiente

JEREZ.- El popular cantante de música mexicana Marco Flores aseguró que le gustaría ser candidato a gobernador de Zacatecas por un partido de izquierda o por la vía independiente.

Sobre Encuentro Social, partido que lo postuló para este cargo en 2016 fue contundente al decir que “Dios los ayude”.

Comentó que él se mostró derecho con dicho partido y no hubo reciprocidad.

Al cuestionarlo sobre si ha recibido invitación de algún partido para que los encabece respondió que “nadie me ha coqueteado”.

Detalló que pensaría la propuesta de un partido de izquierda, pero él va por la vía independiente.

El vocalista de la Banda Jerez dijo que está decidido a ser gobernador y “nada va a parar mis intenciones”.

Incluso comentó que ya están revisando los requisitos ante el INE y formando el equipo de trabajo para cumplir con los requisitos para ser candidato.

Reconoció que no es político y que se dedica a trabajar, por lo que su intención de ser el mandatario de Zacatecas no obedece ni a la ambición o al dinero, pues le va suficientemente bien como cantante y empresario.

Explicó que él es gente comprometida, responsable, trabajador que no le debe nada a nadie y quiere que la gente en Zacatecas tenga seguridad porque:

“si no hay seguridad no hay nada, ni progreso y a mí me interesa la prosperidad, no que uno sin deberla ni temerla se esconda bajo la cama”, dijo.