Llaman “pendeja” a regidora por no aceptar más dinero

ZACATECAS.- La edil Reina Román Saldaña exigió respeto a un regidor, pues lo acusó de decirle “pendeja” al solicitar que al cuerpo edilicio se le retirara una compensación.

Aunque Román Saldaña no dio a conocer el nombre de su compañero agresor, Raymundo Carrillo respondió y otras regidoras aseguraron ser testigos del momento en el que la ofensa ocurrió.

La regidora manifestó que el insulto tuvo lugar durante una mesa de trabajo.

Recordó que “en una mesa de trabajo con el tesorero yo dije quiero que me quiten mi compensación y un compañero me contestó ‘pendeja, tú no decides por todos’”.

Tras las palabras de Román Saldaña, Raymundo Carrillo pidió la palabra para manifestar que nunca le profirió ninguna mala palabra, ya que según él no las acostumbra.

Justificó que no la ofendió y que lo único que le refirió fue que “cuando se habla de quitar dinero, que cada quien hable por sí mismo, por su dieta”.

Carrillo explicó que hizo la réplica porque cada quien debe hablar por sí mismo, pero que en otras ocasiones ya fue acusado por sus compañeros en otras situaciones en las que no tiene ninguna responsabilidad.