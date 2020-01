Hombre regala bolos en Navidad a niños

MIGUEL AUZA.-Vicente López Vázquez, ciudadano de 77 años de edad y originario del municipio de Miguel Auza, ha llevado alegría a algunos niños de la colonia Jardines de la Nueva España, lugar donde él vive.

Desde hace aproximadamente 8 años Vicente López ha tenido la amabilidad de obsequiar bolos el día de Navidad a niños de esa colonia que se encuentran en estado de marginación, ya que este es uno de los lugares más marginados del municipio.

La obra de caridad comenzó porque su esposa, quien falleció hace 10 años, era muy carismática con los niños y siempre buscaba la manera de ayudarlos. Por tal motivo, Vicente decidió contribuir de esta forma para seguir los pasos de su esposa.

Días antes de Navidad él se da a la tarea de comprar alrededor de 60 bolos para obsequiarlos el 25 de diciembre a los niños que se acercan a su casa y, pese a que no tiene muchos recursos económico, menciona que lo hace con mucho gusto.

“No estoy trabajando ahorita pero, gracias a Dios y a mis hijos, me apoyan económicamente para muchas situaciones y con lo poco que tengo me gusta comprarles los bolos a los niños. Es que me da gusto verlos contentos en Navidad”, explicó Vicente.