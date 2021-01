Fomenta Peñoles la educación de niños y jóvenes

TORREÓN.- Aplica Peñoles programas académicos que buscan el desarrollo de habilidades y herramientas para que niños y jóvenes aspiren a un mejor futuro.

Al impulsar estas iniciativas, la empresa minera refrenda su compromiso con el fomento a la educación.

Rafel Rebollar, director general de Peñoles, informó que actualmente tienen programas académicos especializados en lectura, ciencia, tecnología, desarrollo humano, deporte y cultura, para diferentes niveles educativos.

Destacó que la pandemia fue un obstáculo para continuar con las actividades; sin embargo, la empresa transformó estás dificultades y las convirtió en un reto para trabajar con innovación.

El director mencionó que para que niños y jóvenes continúen con el acceso a la educación durante la pandemia, se ha trabajado en colaboración con diversos sectores de la población.

Además, han innovado en contenidos y plataformas que garantizan que los conocimientos llegarán a todas las comunidades.

Programas para la nueva normalidad

La compañía minera dio a conocer que este año la temporada de concursos y programas emblemáticos se adaptarán a la nueva normalidad.

Uno de ellos será el concurso anual For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) Robotics, el cual se llevará a cabo de manera virtual.

El motivo de cambiar la dinámica es seguir contribuyendo a que niños y jóvenes desarrollen su potencial, creatividad y talento.

Aunado a esto, de la mano de especialistas de la Academia de Fútbol Peñoles, se desarrolló el Programa de Capacitación Virtual.

A través del cual se comparten rutinas deportivas y de ejercicio para que las familias se mantengan activas y, de esta forma, contribuir al cuidado de su salud.

Peñoles presente en la educación

Cabe resaltar que antes de la pandemia, el trabajo de más de dos décadas en el rubro de la educación ha posicionado a Peñoles como un vecino responsable, que vive y forma parte de la comunidad.

Ofrece capacitaciones en habilidades técnicas a los docentes de escuelas cercanas a sus operaciones con el objetivo de contribuir al desempeño escolar de niños y jóvenes.

Asimismo, la empresa beca a jóvenes para que reciban formación técnica a través del Centro de Estudios Laguna del Rey (CETLAR); el objetivo es darles herramientas para incorporarse al equipo de Peñoles.

También, la compañía tiene centros comunitarios en las unidades operativas, en los cuales se imparten talleres de computación, cocina, corte y confección, belleza, inglés, entre otros, y que están certificados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de estos talleres se han creado proyectos de emprendurismo, que han generado una importante derrama económica para las familias de las comunidades.

Una de las iniciativas educativas que ha trascendido y es importante para Peñoles, es el Museo de los Metales de Peñoles, en donde se promociona la ciencia y tecnología.

Actualmente, debido a la crisis sanitaria se mantiene cerrado; sin embargo, el museo ofrece cursos y talleres virtuales.

Además, puso a disposición de los estudiantes de nivel primaria seis cuadernillos digitales para reforzar temas de ciencias naturales y sociales, así como matemáticas y español.

Peñoles reitera su compromiso con el bienestar de las comunidades aledañas a las operaciones, porque existe la convicción de que el desarrollo económico implica el progreso social y educativo de las regiones.