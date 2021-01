Falta de espacio complica la atención a pacientes con Covid-19

JEREZ.- Se complica la atención a pacientes con Covid-19 en Jerez, ya que el municipio solamente tiene ocho camas para la atención de este tipo de enfermos, los cuales, además, ya no puede ser recibidos en la capital del Estado.

El secretario de Gobierno, Liborio Carrillo, dijo que la situación es grave y los centros de atención en el estado están saturados; mencionó que el Hospital General, al no especializarse en atención a coronavirus, solamente tiene ocho camas disponibles.

Informó que en días pasados, dos personas solicitaron atención médica y hospitalización; sin embargo, no se les pudo brindar apoyo al no existir espacio en el nosocomio.

En el IMSS e ISSSTE ya no están recibiendo a pacientes, no hacen pruebas ni están dando consultas, se está desatendiendo a la población, el Estado y el municipio ya no pueden con la situación, “ya nos tronó la federación”, manifestó el secretario.

Carrillo tiene conocimiento de que el Hospital General recibe a derechohabientes del IMSS y, a su vez, a pacientes de los cañones y de otros municipios, incluyendo del estado de Jalisco; por lo que habitantes de Jerez no pueden ser atendidos.

La esperanza de que la población reciba la vacuna es muy baja, ya que, de acuerdo a la información que dio el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se aplicarán de 6 a 8 mil dosis diarias, por lo que tardarían 68 años y medio en aplicarla al 100% de los mexicanos y terminarían en el año 2088.

Por ello, los estados y sus municipios están gastando los recursos médicos.